В следующем месяце в Украине стартуют первые аукционы на промышленный вылов рыбы в 2024 году

С 25 декабря в электронной торговой системе Prozorro.Продажи опубликованы первые объявления о проведении аукционов на промышленный вылов в Украине. Об этом со ссылкой на Государственное агентство развития мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что первые лоты касаются реки Дунай, низовья реки Днестр и Днестровского лимана.

Разыгрывание этих лотов состоится 4 января 2024 года, а именно:

- 30 лотов по р. Дунай;

- 23 лота по низовью р. Днестр и Днестровскому лиману.

Субъекты хозяйствования, которые планируют рыбачить в промышленных масштабах и задекларировали право на это путем подачи соответствующей электронной декларации, могут подать свои заявки на участие в аукционных торгах до 20 часов 03.01.2024 - заявили в Госрыбагентстве.

Дополнение

В ведомстве добавили, что в первую очередь будут организовываться аукционы, которые максимально будут учитывать сезонность вылова того или иного вида водных биоресурсов.

Подробную информацию о лотах, даты проведения аукционов, стартовые цены лотов, размеры гарантийных взносов, объемы и виды водных биоресурсов, орудия лова и т.д. можно посмотреть по ссылке.

Напомним,

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