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Украина приняла Соглашение о субсидиях в области рыболовства

Украина приняла Соглашение о субсидиях в области рыболовства

Киев • УНН

 • 919019 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль передал Генеральному директору Всемирной торговой организации Нгозе Оконджо-Ивеале инструмент о принятии Украиной Соглашения о субсидиях в области рыболовства. Соглашение направлено на защиту рыбных запасов и устойчивое рыболовство. Оно запрещает субсидии, которые способствуют чрезмерному вылову рыбы, и требует от стран разработки планов устойчивого рыболовства, информирует УНН с ссылкой на Минэкономики.

Детали

“Ратификация этого Соглашения является примером ответственного отношения Украины к выполнению своих международных обязательств, развития многосторонней торговой системы и обеспечения благосостояния граждан. Для нас большая честь быть среди первых членов, которые приняли Соглашение. Мы продолжим принимать активные меры для достижения более эффективной экологически устойчивой международной торговли. Мы верим, что этим мы побудим остальных членов ВТО, чтобы Соглашение вступило в силу как можно скорее”, – заявила первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Украина стала 15-й страной, которая присоединилась к Соглашению о субсидиях в области рыболовства. Соглашение вступит в силу после его принятия двумя третями членов ВТО. Сейчас инструменты о принятии передали такие страны:

  • Белиз
  • Габон
  • Европейский Союз (и 27 государств-членов)
  • Исландия
  • Канада
  • Китай
  • Нигерия
  • Перу
  • Сейшеллы
  • Соединенные Штаты
  • Сингапур
  • Объединенные Арабские Эмираты
  • Швейцария
  • Япония

“Я очень рада официальному присоединению Украины к Соглашению ВТО о субсидировании рыболовства перед лицом чрезвычайных вызовов. Эта важная веха подчеркивает непоколебимую приверженность Украины многостороннему сотрудничеству и подтверждает ее решительную поддержку миссии ВТО. Я призываю других членов ВТО последовать этому примеру, обеспечивая эффективное выполнение этого новаторского соглашения для сохранения устойчивости наших океанов”, - заявила Нгози Оконджо-Ивеали.

Дополнение

Соглашение о субсидиях в области рыболовства – это международный договор, устанавливающий новые обязательные правила для ограничения вредных субсидий в области рыболовства. Соглашение было принято на 12-й Конференции министров ВТО в июне 2022 года.

Соглашение также признает особые потребности развивающихся и наименее развитых стран. Для этих стран создается фонд для оказания технической помощи и развития потенциала, чтобы помочь им в выполнении взятых на себя обязательств’обязательств.

Согласно положениям Соглашения, страны не могут субсидировать рыболовство, которое является незаконным, неподотчетным и нерегулируемым, истощает запасы рыбы или проводится за пределами юрисдикции прибрежного государства и компетенции региональных организаций по управлению рыболовством. Кроме того, страны должны проявлять должную сдержанность при предоставлении субсидий судам, которые не ходят под их флагом, а также субсидий для вылова запасов рыбы, статус которых неизвестен.

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