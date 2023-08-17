Україна прийняла Угоду про субсидії у галузі рибальства

ukru
29 березня, 17:57 • 273705 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 366848 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 303668 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 338631 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 303479 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 221228 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 205818 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 165020 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 536716 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175534 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
 м/с
96 %
744 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Попри ордер МКС на арешт: Нетаньяху відвідає Угорщину на запрошення Орбана

Попри ордер МКС на арешт: Нетаньяху відвідає Угорщину на запрошення Орбана

30 березня, 17:18 • 40872 перегляди
Сибіга: Україна не прийме жодних вимог, які зроблять її слабкою перед рф

Сибіга: Україна не прийме жодних вимог, які зроблять її слабкою перед рф

30 березня, 17:38 • 47346 перегляди
Трамп погрожує Ірану небаченими бомбардуваннями у разі відсутності ядерної угоди: відповідь Тегерана

Трамп погрожує Ірану небаченими бомбардуваннями у разі відсутності ядерної угоди: відповідь Тегерана

30 березня, 18:08 • 33477 перегляди
Припинення вогню в Україні під питанням через розбіжності в Європі - WP

Припинення вогню в Україні під питанням через розбіжності в Європі - WP

30 березня, 18:42 • 34913 перегляди
У Харкові військовий шпиталь відновив операції після атаки рф

У Харкові військовий шпиталь відновив операції після атаки рф

30 березня, 19:00 • 24701 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 393902 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 536716 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 570006 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 567003 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 466809 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 205573 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 366848 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 175544 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 166408 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 137292 перегляди
Актуальне
Україна прийняла Угоду про субсидії у галузі рибальства

Україна прийняла Угоду про субсидії у галузі рибальства

Київ • УНН

 • 919021 перегляди

КИЇВ. 17 серпня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль передав Генеральній директорці Світової організації торгівлі Нгозі Оконджо-Івеалі інструмент про прийняття Україною Угоди про субсидії у галузі рибальства. Угода спрямована на захист рибних запасів і стале рибальство. Вона забороняє субсидії, які сприяють надмірному вилову риби, і вимагає від країн розробки планів сталого рибальства, інформує УНН з посиланням на Мінекономіки.

Деталі

“Ратифікація цієї Угоди є прикладом відповідального ставлення України до виконання своїх міжнародних зобов’язань, розвитку багатосторонньої торговельної системи та забезпечення добробуту громадян. Для нас велика честь бути серед перших членів, які прийняли Угоду. Ми продовжимо вживати активні заходи для досягнення більш ефективної екологічно сталої міжнародної торгівлі. Ми віримо, що цим ми спонукаємо решту членів СОТ, щоб Угода набрала чинності якомога скоріше”, – заявила перший віцепрем'єр-міністр України – міністр економіки України Юлія Свириденко.

Україна стала 15-ю країною, яка приєдналася до Угоди про субсидії у галузі рибальства. Угода набуде чинності після її прийняття двома третинами членів СОТ. Наразі інструменти про прийняття передали такі країни:

  • Беліз
  • Габон
  • Європейський Союз (та 27 держав-членів)
  • Ісландія
  • Канада
  • Китай
  • Нігерія
  • Перу
  • Сейшелські Острови
  • Сполучені Штати
  • Сінгапур
  • Об'єднані Арабські Емірати
  • Швейцарія
  • Японія

“Я дуже рада офіційному приєднанню України до Угоди СОТ про субсидування рибальства перед обличчям надзвичайних викликів. Ця важлива віха підкреслює непохитну прихильність України багатосторонньому співробітництву та підтверджує її рішучу підтримку місії СОТ. Я закликаю інших членів СОТ наслідувати цей приклад, забезпечуючи ефективне виконання цієї новаторської угоди для збереження стійкості наших океанів”, - заявила Нгозі Оконджо-Івеалі.

Доповнення

Угода про субсидії у галузі рибальства – це міжнародний договір, який встановлює нові обов’язкові правила для обмеження шкідливих субсидій у галузі рибальства. Угода була ухвалена на 12-й Конференції міністрів СОТ у червні 2022 року.

Угода також визнає особливі потреби країн, що розвиваються, та найменш розвинених країн. Для цих країн створюється фонд для надання технічної допомоги та розвитку потенціалу, щоб допомогти їм у виконанні взятих на себе зобов’язань.

Згідно з положеннями Угоди, країни не можуть субсидувати рибальство, яке є незаконним, непідзвітним і нерегульованим, виснажує запаси риби або проводиться за межами юрисдикції прибережної держави та компетенції регіональних організацій з управління рибальством. Крім того, країни повинні виявляти належну стриманість під час надання субсидій суднам, які не ходять під їх прапором, а також субсидій для вилову запасів риби, статус яких є невідомим.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні посилять контроль за продажем риби

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Tesla
$263.83
Brent
$72.58
Bitcoin
$81,920.70
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,138.81
Ethereum
$1,812.27