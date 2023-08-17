Україна прийняла Угоду про субсидії у галузі рибальства
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль передав Генеральній директорці Світової організації торгівлі Нгозі Оконджо-Івеалі інструмент про прийняття Україною Угоди про субсидії у галузі рибальства. Угода спрямована на захист рибних запасів і стале рибальство. Вона забороняє субсидії, які сприяють надмірному вилову риби, і вимагає від країн розробки планів сталого рибальства, інформує УНН з посиланням на Мінекономіки.
Деталі
“Ратифікація цієї Угоди є прикладом відповідального ставлення України до виконання своїх міжнародних зобов’язань, розвитку багатосторонньої торговельної системи та забезпечення добробуту громадян. Для нас велика честь бути серед перших членів, які прийняли Угоду. Ми продовжимо вживати активні заходи для досягнення більш ефективної екологічно сталої міжнародної торгівлі. Ми віримо, що цим ми спонукаємо решту членів СОТ, щоб Угода набрала чинності якомога скоріше”, – заявила перший віцепрем'єр-міністр України – міністр економіки України Юлія Свириденко.
Україна стала 15-ю країною, яка приєдналася до Угоди про субсидії у галузі рибальства. Угода набуде чинності після її прийняття двома третинами членів СОТ. Наразі інструменти про прийняття передали такі країни:
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- Беліз
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- Габон
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- Європейський Союз (та 27 держав-членів)
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- Ісландія
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- Канада
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- Китай
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- Нігерія
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- Перу
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- Сейшелські Острови
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- Сполучені Штати
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- Сінгапур
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- Об'єднані Арабські Емірати
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- Швейцарія
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- Японія
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“Я дуже рада офіційному приєднанню України до Угоди СОТ про субсидування рибальства перед обличчям надзвичайних викликів. Ця важлива віха підкреслює непохитну прихильність України багатосторонньому співробітництву та підтверджує її рішучу підтримку місії СОТ. Я закликаю інших членів СОТ наслідувати цей приклад, забезпечуючи ефективне виконання цієї новаторської угоди для збереження стійкості наших океанів”, - заявила Нгозі Оконджо-Івеалі.
Доповнення
Угода про субсидії у галузі рибальства – це міжнародний договір, який встановлює нові обов’язкові правила для обмеження шкідливих субсидій у галузі рибальства. Угода була ухвалена на 12-й Конференції міністрів СОТ у червні 2022 року.
Угода також визнає особливі потреби країн, що розвиваються, та найменш розвинених країн. Для цих країн створюється фонд для надання технічної допомоги та розвитку потенціалу, щоб допомогти їм у виконанні взятих на себе зобов’язань.
Згідно з положеннями Угоди, країни не можуть субсидувати рибальство, яке є незаконним, непідзвітним і нерегульованим, виснажує запаси риби або проводиться за межами юрисдикції прибережної держави та компетенції регіональних організацій з управління рибальством. Крім того, країни повинні виявляти належну стриманість під час надання субсидій суднам, які не ходять під їх прапором, а також субсидій для вилову запасів риби, статус яких є невідомим.
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