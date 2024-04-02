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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный
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На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба
  •  107964 просмотра

На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба

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Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ
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Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов
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СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп
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Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ
1 апреля 2024, 14:16  •  119662 просмотра

Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ

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Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича
1 апреля 2024, 13:10  •  117876 просмотра

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1 апреля 2024, 11:26  •  118617 просмотра

Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко

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27 марта 2024, 10:45  •  434935 просмотра

В Севастополе открыли выставку торговца оружием Виктора Бута, осужденного в США на 25 лет

В Севастополе открылась выставка картин и личных вещей осужденного российского торговца оружием Виктора Бута, которого недавно обменяли на американскую баскетболистку Бритни Гринер после отбытия 10 лет из 25-летнего срока заключения в США.

политика •   •  10404 просмотра
В Севастополе открыли выставку торговца оружием Виктора Бута, осужденного в США на 25 лет

Украина, Румыния и Молдова договорились о трехстороннем сотрудничестве

Украина, Румыния и Молдова договорились усилить трехстороннее сотрудничество для противодействия попыткам России дестабилизировать регион, при этом Украина срочно нуждается в усилении противовоздушной обороны от российского воздушного террора.

Война •   •  12758 просмотра
Украина, Румыния и Молдова договорились о трехстороннем сотрудничестве

Сунак требует у Израиля расследовать смерти волонтеров WCK в Газе

Семь волонтеров гуманитарной миссии "Всемирная центральная кухня" погибли, когда их колонна была атакована в Газе после того, как они наблюдали за разгрузкой 100 тонн продовольствия, доставленного морем.

Война •   •  12053 просмотра
Сунак требует у Израиля расследовать смерти волонтеров WCK в Газе

В Сумах прогремел взрыв

В Сумах во время воздушной тревоги произошел взрыв из-за запуска управляемых авиабомб.

Общество •   •  13956 просмотра
В Сумах прогремел взрыв

Фандрейзинговая платформа UNITED24 отметила благодарностью вклад Владимира Носова за поддержку Украины

Владимир Носов, основатель криптобиржи WhiteBIT, получил уникальную награду из известняка и песка от UNITED24 за подписью Зеленского за значительные пожертвования на общую сумму более 415 миллионов гривен в поддержку Украины во время войны.

Экономика •   •  13449 просмотра
Фандрейзинговая платформа UNITED24 отметила благодарностью вклад Владимира Носова за поддержку Украины

Нетаньяху признал "случайную атаку", в результате которой погибли 7 сотрудников гуманитарной организации

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал ответственность за случайный авиаудар, в результате которого погибли семь сотрудников благотворительной организации "World Central Kitchen" в Газе.

Новости Мира •   •  12020 просмотра
Нетаньяху признал "случайную атаку", в результате которой погибли 7 сотрудников гуманитарной организации

Гендиректор ДТЭК показал одну из разрушенных россиянами ТЭС

ДТЭК потерял 80% своих генерирующих мощностей из-за серьезных повреждений 5 из 6 своих теплоэлектростанций в результате российских атак 22 и 29 марта.

Война •   •  13989 просмотра
Гендиректор ДТЭК показал одну из разрушенных россиянами ТЭС

Бизнесу представили модель экономического бронирования: как все будет работать

Верховная Рада разрабатывает модель, которая позволит предприятиям бронировать до 50% своих работников, подлежащих призыву на военную службу, уплачивая сбор в размере 1,5% от заработной платы плюс 20 000 грн в месяц за каждого работника, при условии отсутствия налоговой задолженности.

Экономика •   •  13830 просмотра
Бизнесу представили модель экономического бронирования: как все будет работать

Из-за шквального ветра в Украине около 300 населенных пунктов без света

Из-за шквального ветра обесточены 276 населенных пунктов в разных областях Украины, в частности Киевской, Хмельницкой, Закарпатской, Житомирской и Днепропетровской, тысячи потребителей, энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Общество •   •  13602 просмотра
Из-за шквального ветра в Украине около 300 населенных пунктов без света

Британский премьер поддержал автора "Гарри Поттера" в споре о законодательной защите трансгендеров

Британский премьер-министр Риши Сунак поддержал Джоан Роулинг, которая, возможно, нарушила шотландский закон о преступлениях на почве ненависти, назвав трансгендерных женщин мужчинами. Сунак заявил, что его партия "всегда будет защищать свободу слова" и что люди не должны преследоваться "за изложение простых фактов о биологии"

Новости Мира •   •  12447 просмотра
Британский премьер поддержал автора "Гарри Поттера" в споре о законодательной защите трансгендеров