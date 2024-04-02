В Севастополе открыли выставку торговца оружием Виктора Бута, осужденного в США на 25 лет

В Севастополе открыли выставку российского торговца оружием Виктора Бута, осужденного в США на 25 лет заключения. Об этом пишет Крым.Реалии, передает УНН.

Детали

На выставке были представлены картины, которые осужденный Виктор Бут якобы писал во время заключения в США, а также его личные вещи. Как сообщил оккупационный глава Севастополя Михаил Развожаев, Бут также провел встречу со студентами Севастопольского университета.

Контекст

Виктор Бут был приговорен в США в 2012 году к 25 годам тюрьмы за подготовку продажи оружия колумбийским антиправительственным вооруженным группировкам. В Соединенных Штатах Америки его называли "торговцем смертью" и одним из самых известных поставщиков оружия в зоны конфликтов. Вину он не признал. 8 декабря 2022 года в ОАЭ Бута обменяли на осужденную в России по обвинению в перевозке наркотиков американскую баскетболистку Бритни Грайнер. После этого Виктора Бута включили в российскую партию ЛДПР.

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