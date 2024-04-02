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В Севастополе открыли выставку торговца оружием Виктора Бута, осужденного в США на 25 лет
В Севастополе открылась выставка картин и личных вещей осужденного российского торговца оружием Виктора Бута, которого недавно обменяли на американскую баскетболистку Бритни Гринер после отбытия 10 лет из 25-летнего срока заключения в США.
Украина, Румыния и Молдова договорились о трехстороннем сотрудничестве
Украина, Румыния и Молдова договорились усилить трехстороннее сотрудничество для противодействия попыткам России дестабилизировать регион, при этом Украина срочно нуждается в усилении противовоздушной обороны от российского воздушного террора.
Сунак требует у Израиля расследовать смерти волонтеров WCK в Газе
Семь волонтеров гуманитарной миссии "Всемирная центральная кухня" погибли, когда их колонна была атакована в Газе после того, как они наблюдали за разгрузкой 100 тонн продовольствия, доставленного морем.
В Сумах прогремел взрыв
В Сумах во время воздушной тревоги произошел взрыв из-за запуска управляемых авиабомб.
Фандрейзинговая платформа UNITED24 отметила благодарностью вклад Владимира Носова за поддержку Украины
Владимир Носов, основатель криптобиржи WhiteBIT, получил уникальную награду из известняка и песка от UNITED24 за подписью Зеленского за значительные пожертвования на общую сумму более 415 миллионов гривен в поддержку Украины во время войны.
Нетаньяху признал "случайную атаку", в результате которой погибли 7 сотрудников гуманитарной организации
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал ответственность за случайный авиаудар, в результате которого погибли семь сотрудников благотворительной организации "World Central Kitchen" в Газе.
Гендиректор ДТЭК показал одну из разрушенных россиянами ТЭС
ДТЭК потерял 80% своих генерирующих мощностей из-за серьезных повреждений 5 из 6 своих теплоэлектростанций в результате российских атак 22 и 29 марта.
Бизнесу представили модель экономического бронирования: как все будет работать
Верховная Рада разрабатывает модель, которая позволит предприятиям бронировать до 50% своих работников, подлежащих призыву на военную службу, уплачивая сбор в размере 1,5% от заработной платы плюс 20 000 грн в месяц за каждого работника, при условии отсутствия налоговой задолженности.
Из-за шквального ветра в Украине около 300 населенных пунктов без света
Из-за шквального ветра обесточены 276 населенных пунктов в разных областях Украины, в частности Киевской, Хмельницкой, Закарпатской, Житомирской и Днепропетровской, тысячи потребителей, энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
Британский премьер поддержал автора "Гарри Поттера" в споре о законодательной защите трансгендеров
Британский премьер-министр Риши Сунак поддержал Джоан Роулинг, которая, возможно, нарушила шотландский закон о преступлениях на почве ненависти, назвав трансгендерных женщин мужчинами. Сунак заявил, что его партия "всегда будет защищать свободу слова" и что люди не должны преследоваться "за изложение простых фактов о биологии"