В Салтовском районе Харькова в результате удара дрона оккупантов пострадали две женщины

российские войска в очередной раз нанесли удар по Харькову: согласно сообщению председателя Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова, были повреждены окна в многоэтажных домах, также осколочные ранения получили две женщины, передает УНН.

Около 14:00 в Салтовском районе Харькова зафиксировали удар вражеского БПЛА. Тип еще устанавливается. В результате удара пострадали две женщины: 50 лет и 53 лет - сообщил Синегубов.

Чиновник также отметил, что у пострадавших легкие осколочные ранения и острая реакция на стресс, но без госпитализации.

Повреждены два многоэтажных дома: речь идет о остеклении окон, а также электроопоре.

Названы два села на Харьковщине, откуда эвакуация пока не возможна