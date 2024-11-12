В Салтовском районе Харькова в результате удара дрона оккупантов пострадали две женщины
Киев • УНН
В Салтовском районе Харькова в результате удара вражеского беспилотника пострадали две женщины 50 и 53 лет. Повреждены окна в двух многоэтажках и электроопора.
российские войска в очередной раз нанесли удар по Харькову: согласно сообщению председателя Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова, были повреждены окна в многоэтажных домах, также осколочные ранения получили две женщины, передает УНН.
Около 14:00 в Салтовском районе Харькова зафиксировали удар вражеского БПЛА. Тип еще устанавливается. В результате удара пострадали две женщины: 50 лет и 53 лет
Чиновник также отметил, что у пострадавших легкие осколочные ранения и острая реакция на стресс, но без госпитализации.
Повреждены два многоэтажных дома: речь идет о остеклении окон, а также электроопоре.
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