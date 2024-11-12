Названы два села на Харьковщине, откуда эвакуация пока не возможна

Проведение эвакуации из Кругляковки и Колесниковки на Харьковщине пока невозможно, ведь села находятся в опасной зоне.

Об этом сообщил начальник Купянской РГА Андрей Канашевич в эфире телемарафона, передает УНН.

На вопрос, есть ли населенные пункты откуда эвакуация уже не возможна, Канашевич ответил:

Это два населенных пункта Куриловской громады. Мы говорим о Кругляковке и Колесниковке

По его словам, если осуществлять оттуда эвакуацию, то это будет определенный риск и опасность для полиции, которая привлечена и для волонтерских групп.

Поэтому смотрим на ситуацию, конкретно если будут обращения, будем на них реагировать, но понимаем, что эти населенные пункты находятся в опасной зоне - объяснил Канашевич.

Дополнение

Командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов Ахиллес 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко сообщал, что на Купянщине ситуация сложная, россияне давят всеми возможными средствами.

Оккупанты до 1 ноября не смогли реализовать задачу по оккупации левобережной Купянщины, поэтому сейчас рф бросает все новые и новые силы для того, чтобы реализовать эту задачу.