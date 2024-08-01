Киев • УНН
В Ровно произошел пожар в подвале жилой пятиэтажки. Спасатели вывели из дома 4 взрослых и 2 детей, ликвидировали возгорание двух кладовых площадью 15 кв. м без жертв.
В Ровно произошел пожар в одной из жилых многоэтажек. Спасатели спасли из дома 4 взрослых и 2 детей. Об этом пишет УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
Пожар в многоквартирном доме в Ровно: чрезвычайники спасли 4 взрослых и 2 детей. Пламя вспыхнуло в подвале пятиэтажки. Из-за сильного задымления пожарные в аппаратах защиты органов дыхания вывели из дома детей и взрослых
Чрезвычайники говорят, что огонь уничтожил две кладовки в подвальном помещении площадью 10 и 5 кв. м. Пожар уже ликвидировали уже - обошлось без жертв.
На Черкащині через природну пожежу загорілися вулики з бджолами1 августа 2024, 10:15 • 9390 просмотров