В Ровно произошел пожар в одной из жилых многоэтажек. Спасатели спасли из дома 4 взрослых и 2 детей. Об этом пишет УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Пожар в многоквартирном доме в Ровно: чрезвычайники спасли 4 взрослых и 2 детей. Пламя вспыхнуло в подвале пятиэтажки. Из-за сильного задымления пожарные в аппаратах защиты органов дыхания вывели из дома детей и взрослых - рассказали в ГСЧС.

Чрезвычайники говорят, что огонь уничтожил две кладовки в подвальном помещении площадью 10 и 5 кв. м. Пожар уже ликвидировали уже - обошлось без жертв.

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