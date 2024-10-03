В российском екатеринбурге загорелась колония строгого режима: что известно
Киев • УНН
В российском екатеринбурге вспыхнул пожар в колонии строгого режима. По данным ФСИН, пострадавших нет. Пожар произошел сразу после совместных учений ГУФСИН и МЧС.
В российском городе екатеринбург вспыхнул пожар в колонии строгого режима. По данным российских СМИ, пожар произошел сразу после совместных учений федеральной службы исполнения наказаний и мчс, передает УНН.
В Федеральной службе исполнения наказаний сообщают, что пострадавших нет.
Издание Shot пишет, что пожар произошел сразу после совместных пожарно-тактических учений федеральной службы исполнения наказаний и мчс.
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