В российском екатеринбурге загорелась колония строгого режима: что известно

В российском городе екатеринбург вспыхнул пожар в колонии строгого режима. По данным российских СМИ, пожар произошел сразу после совместных учений федеральной службы исполнения наказаний и мчс, передает УНН.

В Федеральной службе исполнения наказаний сообщают, что пострадавших нет.

Издание Shot пишет, что пожар произошел сразу после совместных пожарно-тактических учений федеральной службы исполнения наказаний и мчс.

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