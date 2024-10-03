У російському єкатеринбурзі загорілася колонія суворого режиму: що відомо
Київ • УНН
У російському Єкатеринбурзі спалахнула пожежа в колонії суворого режиму. За даними ФСВП, постраждалих немає. Пожежа сталася відразу після спільних навчань ГУФСВП і МНС.
У російському місті єкатеринбург спалахнула пожежа в колонії суворого режиму. За даними російських ЗМІ, пожежа сталася відразу після спільних навчань федеральної служби виконання покарань і мнс, передає УНН.
У Федеральній службі виконання покарань повідомляють, що постраждалих немає.
Видання Shot пише, що пожежа сталася відразу після спільних пожежно-тактичних навчань федеральної служби виконання покарань і мнс.
Дрони СБУ вдарили по військовому аеродрому "Борісоглєбськ" у рф, де були склади з КАБами03.10.24, 12:04 • 21793 перегляди