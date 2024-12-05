В российском плену по меньшей мере 6 мэров и глав громад - Зеленский
Киев • УНН
В российском плену находится по меньшей мере 6 мэров и глав общин, один из них - Евгений Матвеев - погиб. Всего в плену рф находится более 1700 гражданских украинцев, из них более 400 женщин.
Сейчас в российском плену по меньшей мере шесть мэров городов и глав общин. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время международной правозащитной конференции «Десятилетие 2014-2024. Отвоевывая права человека. Сохраняя демократию», передает УНН.
Президент отметил, что в российском плену погиб мэр Днепрорудного Евгений Матвеев.
«Евгений Матвеев был захвачен в плен еще в марте 2022 года, когда пытался помочь людям. Сейчас в российском плену по меньшей мере 6 мэров городов и главы общин», - рассказал Зеленский.
По его словам, 3 767 украинцев уже вернули из российского плена.
Дополнение
В октябре этого года Зеленский заявлял, что в плену в России находится более 400 женщин, а в целом, только по подтвержденным данным, в плену - 1700 гражданских людей, но это количество может быть больше.