В России Екатерине Дунцовой запретили баллотироваться против Путина на президентских выборах

Бывшую тележурналистку Екатерину Дунцову дисквалифицировали как кандидата на следующих президентских выборах в России, что не позволит ей баллотироваться против Владимира Путина. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Члены российской Центральной избирательной комиссии единогласно проголосовали за отклонение ее кандидатуры, ссылаясь на "многочисленные нарушения" в документах, которые она подала в поддержку своей кандидатуры.

40-летняя Дунцова сообщила в Telegram, что будет обжаловать это решение в Верховном суде, назвав его необоснованным и недемократическим.

Этим политическим решением нас лишают возможности иметь собственного представителя и выражать взгляды, которые отличаются от официального агрессивного дискурса написала Дунцова.

Контекст

Екатерина Дунцова - журналистка и координатор добровольческого поисково-спасательного отряда, работала депутатом Ржевского горсовета. О решении выдвигать кандидатуру на пост президента она объявила 16 ноября, объяснив это решение тем, что "последние десять лет страна движется в неверном направлении: курс взят не на развитие, а на разрушение". Дунцова выступает за прекращение боевых действий, демократические реформы, освобождение политзаключенных.

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