В России уничтожен склад деталей для «шахедов» на $16 млн - ГУР
Киев • УНН
На территории экономической зоны «Алабуга» в России сгорел склад с деталями для БПЛА «Shahed-136». Уничтожены комплектующие для 400 дронов, убытки оцениваются в $16 миллионов.
В России уничтожен склад с деталями к «шахедам» на $16 миллионов, сообщили в ГУР МОУ в понедельник, пишет УНН.
Детали
«На территории экономической зоны «Алабуга» в России загорелся склад, где хранили детали к БПЛА типа «Shahed-136», которые агрессор применяет для ударов по Украине. В помещении лежали 65 фюзеляжей ударных дронов, а также двигатели, навигационные системы, тепловизионные видеокамеры для изготовления 400 единиц «Shahed-136» - все сгорело», - сообщили в ГУР в соцсетях.
Нанесенные в результате уничтожения российского склада потери агрессора, как указано, оцениваются в 16 миллионов долларов.
«Загадочный разрушительный пожар стал очередным ударом по военно-промышленному комплексу террористической России», - отметили в ГУР.
«ГУР МО Украины напоминает - за каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, будет справедливое возмездие», - отметили в разведке.
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