В России уничтожен склад деталей для «шахедов» на $16 млн - ГУР

ukenru
Эксклюзив
Рождество по-украински: как сохранились и возрождаются традиции предков
 • 108418 просмотра

Рождество по-украински: как сохранились и возрождаются традиции предков

Эксклюзив
Политологи назвали главные вызовы для Украины в 2025 году
 • 153281 просмотра

Политологи назвали главные вызовы для Украины в 2025 году

Эксклюзив
"Это мина замедленного действия для рынка и населения": Олег Климов раскритиковал скандальные поправки к законопроекту, которые приведут к подорожанию лекарств (ВИДЕО)
 • 240322 просмотра

"Это мина замедленного действия для рынка и населения": Олег Климов раскритиковал скандальные поправки к законопроекту, которые приведут к подорожанию лекарств (ВИДЕО)

Эксклюзив
Гетманцев увеличением налогов пытается скрыть провальную работу налоговой службы - экс-глава налоговой Хмельницкой области
 • 197510 просмотра

Гетманцев увеличением налогов пытается скрыть провальную работу налоговой службы - экс-глава налоговой Хмельницкой области

Эксклюзив
В Броварах работает программа дайвинг-реабилитации для военных ветеранов - видео
 • 181743 просмотра

В Броварах работает программа дайвинг-реабилитации для военных ветеранов - видео

Эксклюзив
Эксперты КНИИСЭ осматривают места падений сбитых российских ракет в Киеве и определяют их тип
 • 144889 просмотра

Эксперты КНИИСЭ осматривают места падений сбитых российских ракет в Киеве и определяют их тип

Эксклюзив
Известный офтальмолог обменивает картины на дроны и материалы для реконструкции лиц военных: как искусство помогает ВСУ
 • 161198 просмотра

Известный офтальмолог обменивает картины на дроны и материалы для реконструкции лиц военных: как искусство помогает ВСУ

Эксклюзив
Гетманцев руками Сокура уничтожил всех профессионалов в налоговой - экс-руководитель налоговой Хмельницкой области
 • 180412 просмотра

Гетманцев руками Сокура уничтожил всех профессионалов в налоговой - экс-руководитель налоговой Хмельницкой области

Эксклюзив
АРМА работает без общественного контроля, что создает риски для прозрачности работы агентства - эксперт
 • 195268 просмотра

АРМА работает без общественного контроля, что создает риски для прозрачности работы агентства - эксперт

Эксклюзив
НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром
 • 312948 просмотра

НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп заявил, что при его администрации в США будет только два пола

Трамп заявил, что при его администрации в США будет только два пола

 • 31424 просмотра
Фицо рассказал, о чем говорил с Путиным во время встречи в кремле

Фицо рассказал, о чем говорил с Путиным во время встречи в кремле

 • 35549 просмотра
За прекращением боевых действий может последовать членство Украины в НАТО - советник Байдена

За прекращением боевых действий может последовать членство Украины в НАТО - советник Байдена

 • 41987 просмотра
В Нигерии на благотворительных акциях в давке погибли по меньшей мере 67 человек

В Нигерии на благотворительных акциях в давке погибли по меньшей мере 67 человек

02:55 • 24880 просмотра
Очередной расстрел пленных украинских бойцов армией рф: начато расследование

Очередной расстрел пленных украинских бойцов армией рф: начато расследование

03:38 • 30785 просмотра
публикации
Рождество по-украински: как сохранились и возрождаются традиции предков

Рождество по-украински: как сохранились и возрождаются традиции предков
Эксклюзив

 • 108427 просмотра
Закрытость АРМА: как Елена Дума лишила агентство общественного контроля

Закрытость АРМА: как Елена Дума лишила агентство общественного контроля

 • 142785 просмотра
"Это мина замедленного действия для рынка и населения": Олег Климов раскритиковал скандальные поправки к законопроекту, которые приведут к подорожанию лекарств (ВИДЕО)

"Это мина замедленного действия для рынка и населения": Олег Климов раскритиковал скандальные поправки к законопроекту, которые приведут к подорожанию лекарств (ВИДЕО)
Эксклюзив

 • 240336 просмотра
НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром

НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром
Эксклюзив

 • 312951 просмотра
Рождественский стол 2024: топ-4 традиционных блюд: топ-4 традиционных блюд

Рождественский стол 2024: топ-4 традиционных блюд: топ-4 традиционных блюд

 • 226320 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять волшебных фильмов о Рождестве: что посмотреть на праздники

Пять волшебных фильмов о Рождестве: что посмотреть на праздники

 • 84579 просмотра
Четыре варианта необычных салатов на праздничный стол или чем заменить оливье

Четыре варианта необычных салатов на праздничный стол или чем заменить оливье

 • 100520 просмотра
Джаред Лето станет главным злодеем в новом фильме "Властелины Вселенной"

Джаред Лето станет главным злодеем в новом фильме "Властелины Вселенной"

 • 103510 просмотра
5 психологических мультфильмов для всей семьи: что посмотреть на выходных

5 психологических мультфильмов для всей семьи: что посмотреть на выходных

 • 102739 просмотра
Майло Вентимилья сыграет музыканта в новом фильме

Майло Вентимилья сыграет музыканта в новом фильме

 • 103163 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

В России уничтожен склад деталей для «шахедов» на $16 млн - ГУР

В России уничтожен склад деталей для «шахедов» на $16 млн - ГУР

Киев  •  УНН

 • 2363 просмотра

Read in English

На территории экономической зоны «Алабуга» в России сгорел склад с деталями для БПЛА «Shahed-136». Уничтожены комплектующие для 400 дронов, убытки оцениваются в $16 миллионов.

В России уничтожен склад с деталями к «шахедам» на $16 миллионов, сообщили в ГУР МОУ в понедельник, пишет УНН.

Детали

«На территории экономической зоны «Алабуга» в России загорелся склад, где хранили детали к БПЛА типа «Shahed-136», которые агрессор применяет для ударов по Украине. В помещении лежали 65 фюзеляжей ударных дронов, а также двигатели, навигационные системы, тепловизионные видеокамеры для изготовления 400 единиц «Shahed-136» - все сгорело», - сообщили в ГУР в соцсетях.

Нанесенные в результате уничтожения российского склада потери агрессора, как указано, оцениваются в 16 миллионов долларов.

«Загадочный разрушительный пожар стал очередным ударом по военно-промышленному комплексу террористической России», - отметили в ГУР.

«ГУР МО Украины напоминает - за каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, будет справедливое возмездие», - отметили в разведке.

На аэродроме под москвой взорвался военный Ан-72: ГУР показало видео20 дек. 2024, 08:04 • 16610 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаНовости Мира
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГлавное управление разведки Украины
khesa-shakhed-136Шахед-136
ukrainaУкраина