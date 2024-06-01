В России объявили нежелательным немецкий медиа-проект Dekoder

Генеральная прокуратура России внесла в перечень нежелательных организаций немецкий проект Decoder, управляющий сайтом dekoder.org, где публикуются новости и статьи о европейской политике и науке на немецком языке и в переводе на русский. Как передает УНН об этом сообщает Радио Свобода.

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Создатели проекта Dekoder указывают, что их задача – показывать весь спектр мнений, которыми окружена та или иная проблема, волнующая европейское общество. На сайте публикуются как переводы материалов различных европейских СМИ, так и статьи, написанные специально для этого издания.

В решении российской Генпрокуратуры заявлено, что на сайте Decoder "размещаются исключительно бездоказательные статьи обвинительного характера в отношении политики властей России". Кроме того, прокуратура страны-агрессора обвиняет Dekoder в "систематическом размещении заведомо недостоверных сведений, которые дискредитируют Вооруженные Силы РФ".

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