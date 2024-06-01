У Росії оголосили небажаним німецький медіа-проєкт Dekoder
Київ • УНН
Генеральна прокуратура Росії внесла німецький медіапроект Decoder, який управляє сайтом dekoder.org, які публікують новини та статті про європейську політику і науку німецькою та російською мовами, в список небажаних організацій.
Генеральна прокуратура Росії внесла до переліку небажаних організацій німецький проект Dekoder, що управляє сайтом dekoder.org, де публікуються новини та статті про європейську політику та науку німецькою мовою та в перекладі російською. Як передає УНН про це повідомляє Радіо Свобода.
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Творці проєкту Dekoder вказують, що їхнє завдання – показувати весь спектр думок, якими оточена та чи інша проблема, що хвилює європейське суспільство. На сайті публікуються як переклади матеріалів різних європейських ЗМІ, так і статті, написані спеціально для цього видання.
У рішенні російської генпрокуратури заявлено, що на сайті Dekoder "розміщуються виключно бездоказові статті обвинувального характеру щодо політики влади Росії". Крім того, прокуратура країни-агресора звинувачує Dekoder в "систематичному розміщенні свідомо недостовірних відомостей, які дискредитують Збройні Сили РФ".
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