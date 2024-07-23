В россии заявили об атаке беспилотников утром 23 июля на паромное судно в порту "Кавказ", что в краснодарском крае. Как утверждает губернатор региона вениамин кондратьев, среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие и погибший. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Кондратьева в Telegram.

Этим утром беспилотниками было атаковано паромное судно в порту "Кавказ". Сейчас на месте работают экстренные службы. Возгорание локальное, угрозы распространения огня нет. К сожалению, среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие и погибший - написал губернатор региона.

Справочно

Порт "Кавказ" - пятый по грузообороту порт рфи второй по грузообороту порт в Черноморско-Азовском бассейне после порта Новороссийска с перевалкой 30,5 млн тонн в 2015 году. Порт является одним из крупнейших пассажирских портов России.

Дополнение

Как сообщали источники УНН в результате операции Главного управления разведки министерства обороны Украины в ночь на 22 июля атакован нефтеперерабатывающий завод в городе Туапсе краснодарского края, вследствие чего на объекте возник пожар.