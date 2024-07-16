В рф утверждают об уничтожении ночью 13 дронов над четырьмя областями и Черным морем: что известно

Минобороны россии утверждает, что ночью над ростовской, белгородской, курской, воронежской областями рф и над акваторией Черного моря "уничтожено" 13 БПЛА, тем временем, как сообщают российские телеграм-каналы, в коренево курской области после атаки дрона горит завод, пишет УНН.

Детали

мо рф заявляет, что ночью их средствами ПВО "уничтожено" девять БПЛА над территорией ростовской области, один БПЛА над территорией белгородской области, один БПЛА над территорией курской области, один БПЛА над территорией воронежской области и один БПЛА над акваторией Черного моря у западного побережья Крымского полуострова.

Тем временем телеграм-канал ASTRA сообщает, что в курском коренево горит завод низковольтной аппаратуры на площади 400 кв. Отмечается, что "дрон сбросил взрывное устройство на территорию завода, в одном из цехов начался пожар, сотрудники не пострадали", о чем сообщил глава региона алексей смирнов.

В ростовской и воронежской областях, по словам глав регионов, пострадавших и разрушений нет.

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