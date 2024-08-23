В рф культ сталинизма идет бок о бок с современной фашистской идеологией и агрессией против Украины - Кулеба

Украина вместе с другими европейскими странами отмечает День памяти жертв сталинизма и нацизма и призывает международное сообщество одинаково осудить тоталитарные режимы Сталина и Гитлера и почтить память миллионов жертв. Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает УНН.

"Сегодня, 23 августа, Украина вместе с другими европейскими странами отмечает День памяти жертв сталинизма и нацизма.

В этот день в 1939 году два союзника - Третий Рейх Гитлера и сталинский СССР - подписали пакт Молотова-Риббентропа, проложив путь ко Второй мировой войне. Путинская россия прилагает все усилия, чтобы скрыть этот неудобный факт, который подрывает ее пропаганду и исторические мифы", - отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что правда заключается в том, что тоталитарные режимы-близнецы - гитлеровский Рейх и сталинский СССР - совершали неописуемые зверства в ХХ веке.

"Разница лишь в том, что Третий Рейх был разгромлен и его преступления были осуждены, тогда как советские преступления так и не были как следует расследованы.

Это заметно в россии, где культ сталинизма идет бок о бок с современной фашистской идеологией и агрессией против Украины. Невыученные уроки прошлого возвращают зло", - подчеркнул министр.

"В этот день мы призываем международное сообщество одинаково осудить тоталитарные режимы Сталина и Гитлера и почтить память миллионов жертв", - резюмировал Кулеба.