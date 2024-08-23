У рф культ сталінізму йде пліч-о-пліч із сучасною фашистською ідеологією та агресією проти України - Кулеба

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Київ • УНН

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Україна відзначає День пам'яті жертв сталінізму та нацизму 23 серпня. МЗС закликає міжнародну спільноту засудити тоталітарні режими Сталіна і Гітлера та вшанувати пам'ять мільйонів жертв.

Україна разом з іншими європейськими країнами відзначає День пам'яті жертв сталінізму та нацизму і закликає міжнародну спільноту однаково засудити тоталітарні режими Сталіна і Гітлера та вшанувати пам'ять мільйонів жертв. Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, передає УНН.

"Сьогодні, 23 серпня, Україна разом з іншими європейськими країнами відзначає День пам'яті жертв сталінізму та нацизму.

Цього дня у 1939 році два союзники - Третій Рейх Гітлера та сталінський СРСР - підписали пакт Молотова-Ріббентропа, проклавши шлях до Другої світової війни. Путінська Росія докладає всіх зусиль, щоб приховати цей незручний факт, який підриває її пропаганду та історичні міфи", - зазначив Кулеба.

Він наголосив, що правда полягає в тому, що тоталітарні режими-близнюки - гітлерівський Рейх і сталінський СРСР - чинили невимовні звірства у ХХ столітті.

"Різниця лише в тому, що Третій Рейх був розгромлений і його злочини були засуджені, тоді як радянські злочини так і не були як слід розслідувані.

Це помітно в росії, де культ сталінізму йде пліч-о-пліч із сучасною фашистською ідеологією та агресією проти України. Невивчені уроки минулого повертають зло", - наголосив міністр.

"У цей день ми закликаємо міжнародну спільноту однаково засудити тоталітарні режими Сталіна і Гітлера та вшанувати пам'ять мільйонів жертв", - резюмував Кулеба.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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