В результате российского ракетного обстрела Одессы погиб пожарный Денис Колесников

Во время ракетного удара по Одессе погиб пожарный Денис Колесников. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.

В результате сегодняшнего ракетного террора по Одесской области погиб наш спасатель - 29-летний водитель-пожарный Денис Колесников - говорится в сообщении.

Отмечается, что он получил травмы несовместимые с жизнью на месте повторного вражеского ракетного обстрела гражданской инфраструктуры, при исполнении служебных обязанностей.

Напомним

На данный момент количество жертв в результате вражеского ракетного удара по Одессе возросло до 19 человек, а количество пострадавших - до 73 человек.

Как сообщалось, российские войска осуществили удар по Одессе баллистикой - ракетами "Искандер-М" из временно оккупированного Крыма.

Командир полка из бригады "Лють" Александр Гостищев погиб во время ракетного обстрела Одессы - глава ОВА