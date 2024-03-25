В результате российского обстрела на Харьковщине погиб мужчина

В результате обстрела со стороны российской армии, в городе Волчанск, Харьковской области, 25 марта погиб мирный житель. Об этом передает УНН со ссылкой на Телеграмм-канал полиции Харьковской области.

Детали

25 марта около 13:00 военные россии осуществили артобстрел города Волчанск. По результатам обстрела были повреждены частные дома, - в результате полученных минно-взрывных травм погиб 65-летний мужчина, который во время обстрела находился во дворе собственного домовладения.

Как указывается, криминалисты, взрывотехники, а также следственно-оперативная группа выехали по адресу.

По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство по статье 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Напомним,

В результате российских обстрелов за прошедшие сутки в Донецкой области погиб один местный житель, еще двое получили ранения. Об этом в субботу сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин.