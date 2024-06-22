За сутки из-за российской агрессии в Херсонской области погиб 1 человек и 4 человека получили ранения. Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Приднепровское, гигантское, Белозерка, Кизомис, Томина Балка, Понятовка, инженерное, Бургунка, Новоалександровка, Михайловка, Нововоронцовка, Тягинка, Ольговка, Львов, Гавриловка и город Херсон - проинформировал Александр Прокудин.

Поэтому оккупанты поделили в админздание и жилые кварталы населенных пунктов области. В результате данной агрессии было повреждено многоэтажку, 3 частных дома и хозяйственные постройки

К сожалению, из - за российской военной деятельности 1 человек погиб, еще 4-получили ранения.

Правоохранители фиксируют последствия обстрелов Херсонщины: 3 раненых вечером и идентифицированное тело погибшего за прошедшие сутки