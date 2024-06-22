У результаті російських ударів в Херсонській області загинула 1 людина, 4 отримали поранення
Київ • УНН
Одна людина загинула і четверо отримали поранення в результаті російських обстрілів по декількох населених пунктах Херсонської області за минулу добу.
За добу через російську агресію на Херсонщині загинула 1 людина та 4 особи отримали поранення. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
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Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Придніпровське, Велетенське, Білозерка, Кізомис, Томина Балка, Понятівка, Інженерне, Бургунка, Новоолександрівка, Михайлівка, Нововоронцовка, Тягинка, Ольгівка, Львове, Гаврилівка та місто Херсон
Відтак окупанти поцілили в адмінбудівлю та житлові квартали населених пунктів області. Унаслідок даної агресії було пошкоджено багатоповерхівку, 3 приватні будинки та господарчі споруди
На жаль, через російську військову діяльність 1 людина загинула, ще 4 - дістали поранення.
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