В результате российских обстрелов в Донецкой области погибли четверо гражданских

В результате российских обстрелов за прошедшие сутки в Донецкой области погибли четверо местных жителей - в Красногоровке, Селидово и Очеретино. Об этом в пятницу сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

За 18 апреля россияне убили 4 жителей Донецкой области: 2 в Красногоровке, 1 в Селидово и Очеретино - написал Филашкин в соцсетях.

Дополнение

Общее количество жертв россиян с 24 февраля 2022 года составляет 1930 погибших и 4808 раненых. Данные указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Оккупанты терроризируют Запорожскую область: 442 раза били по 8 населенным пунктам