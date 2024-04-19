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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В результате российских обстрелов в Донецкой области погибли четверо гражданских

В результате российских обстрелов в Донецкой области погибли четверо гражданских

Киев  •  УНН

19 апреля 2024, 05:52  •  19732 просмотра

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В Донецкой области в результате российских обстрелов в Красногоровке, Селидово и Очеретино погибли четверо местных жителей.

В результате российских обстрелов за прошедшие сутки в Донецкой области погибли четверо местных жителей - в Красногоровке,  Селидово и Очеретино. Об этом в пятницу сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

За 18 апреля россияне убили 4 жителей Донецкой области: 2 в Красногоровке, 1 в Селидово и Очеретино

- написал Филашкин в соцсетях.

Дополнение

Общее количество жертв россиян с 24 февраля 2022 года составляет 1930 погибших и 4808 раненых. Данные указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

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