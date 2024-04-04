В результате ракетного удара по Харьковщине один человек погиб, еще двое получили ранения - прокуратура

В результате ракетного удара по Харьковщине погиб один человек, еще двое получили ранения. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 4 апреля около 12:45 враг нанес ракетный удар по Харьковскому району.

Ракета упала в поле, где в это время работники сельскохозяйственного предприятия выполняли работы.

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Погиб 36-летний мужчина. Еще двое его коллег 55 и 21 года получили ранения. Все пострадавшие - сотрудники указанного предприятия - резюмировали правоохранители.

Отмечается, что в результате вражеского удара повреждена также и сельскохозяйственная техника.

Прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями ВС РФ.

Под процессуальным руководством Харьковской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины) - подытожили в прокуратуре.

Напомним,

В Харькове во время атаки вражескими БПЛА в ночь на 4 апреля погибли спасатели Владислав Логинов, Сергей Байдалинов и Владимир Матюшенко.

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