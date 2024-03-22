В результате обстрелов оккупантами Херсонщины погибли 2 человека, еще 7 ранены

За прошедшие сутки противник обстреливал Токаревку, Берислав, Тягинку, Кизомыс, Казацкое, Белозерку, Велетенское, Новоберислав, Антоновку, Зимовник, Садовое, Камышаны, Станислав, Широкую Балку, Дудчаны, Золотую Балку и город Херсон. Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 7 получили ранения. Об этом в Telegram сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, пишет УНН.

российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в результате чего повреждены 3 многоэтажки и 12 частных домов, - говорится в сообщении.

Детали

Также были зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры, учебное заведение, админздание, детский сад, газопроводы, хозяйственную постройку, сельхозтехнику и автомобили.

Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 7 - получили ранения.

Напомним

Во время массированной атаки на Украину в ночь на 22 марта российские войска выпустили более 60 "шахедов" и почти 90 ракет различных типов, целями которых были электростанции, линии электропередач, плотина ГЭС, жилые дома и даже троллейбус.