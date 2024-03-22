В результате обстрелов оккупантами Херсонщины погибли 2 человека, еще 7 ранены

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
  •  117122 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
  •  123993 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
  •  168827 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
21 марта 2024, 08:19  •  122010 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
20 марта 2024, 14:58  •  136523 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
20 марта 2024, 14:14  •  129384 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  142422 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
19 марта 2024, 19:59  •  145575 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
19 марта 2024, 16:17  •  133698 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
19 марта 2024, 11:51  •  128567 просмотра

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В результате обстрелов оккупантами Херсонщины погибли 2 человека, еще 7 ранены

В результате российских обстрелов в Херсонской области погибли 2 человека, еще 7 получили ранения, повреждены жилые кварталы, объекты инфраструктуры и здания.

Война •   •  11846 просмотра
В результате обстрелов оккупантами Херсонщины погибли 2 человека, еще 7 ранены

10 украинских пилотов прошли базовую подготовку в Британии для полетов на F-16 - британское Минобороны

Десять украинских пилотов прошли базовую летную подготовку в Великобритании под руководством инструкторов британских ВВС и теперь пройдут дальнейшую подготовку от французских ВВС, прежде чем научиться управлять самолетами F-16, чтобы защищать небо Украины.

Война •   •  11746 просмотра
10 украинских пилотов прошли базовую подготовку в Британии для полетов на F-16 - британское Минобороны

В Запорожье из-за атаки рф по меньшей мере два человека пропали без вести, на одной из улиц 4 дома полностью разрушены - ОВА

По меньшей мере 2 человека пропали без вести, 4 дома были полностью разрушены и более 40 повреждены в Запорожье в результате российских ракетных обстрелов в ночь на 22 марта.

Общество •   •  12192 просмотра
В Запорожье из-за атаки рф по меньшей мере два человека пропали без вести, на одной из улиц 4 дома полностью разрушены - ОВА

Я дерусь, потому что дерусь: почему украинский подход к санкциям требует изменений

Санкции как система стимулирования.

Экономика •   •  11405 просмотра
Я дерусь, потому что дерусь: почему украинский подход к санкциям требует изменений

Во время атаки рф на Одесскую область сбили по меньшей мере 11 дронов - Гуменюк

По меньшей мере 11 беспилотников были уничтожены украинскими силами противовоздушной обороны во время атаки российских беспилотников на Одесскую область, которые нанесли ущерб объектам энергетической инфраструктуры.

Война •   •  11392 просмотра
Во время атаки рф на Одесскую область сбили по меньшей мере 11 дронов - Гуменюк

Атака рф на Хмельнитчину: известно о 2 погибших и по меньшей мере 8 раненых - МВД

В результате атаки россии на Хмельницкую область погибли 2 человека и еще по меньшей мере 8 получили ранения.

Общество •   •  14585 просмотра
Атака рф на Хмельнитчину: известно о 2 погибших и по меньшей мере 8 раненых - МВД

Курс валют на 22 марта: гривна укрепилась на 21 копейку

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 38,9234 грн/долл. , укрепив ее на 21 копейку.

Экономика •   •  13952 просмотра
Курс валют на 22 марта: гривна укрепилась на 21 копейку

Массированная атака рф на энергообъекты Украины: энергосистема работает целостно, есть ограничения поставок электричества преимущественно на левом берегу Днепра - Укрэнерго

Российские атаки повредили украинские энергетические объекты, что привело к ограничению электроснабжения преимущественно на левом берегу Днепра, но энергосистема работает целостно.

Общество •   •  15135 просмотра
Массированная атака рф на энергообъекты Украины: энергосистема работает целостно, есть ограничения поставок электричества преимущественно на левом берегу Днепра - Укрэнерго

На Полтавщине обесточены более 110 тыс потребителей, проводятся восстановительные работы - ОВА

Более 110 000 потребителей в Полтавской области обесточены из-за массированной российской атаки, ведутся восстановительные работы для сбалансирования энергосистемы.

Война •   •  12231 просмотра
На Полтавщине обесточены более 110 тыс потребителей, проводятся восстановительные работы - ОВА

По Запорожью ночью враг выпустил около 20 ракет: есть погибший, предварительно, восемь раненых

Один человек погиб и восемь получили ранения в результате российского ракетного удара по Запорожью, повреждены инфраструктура и жилые дома.

Война •   •  14964 просмотра
По Запорожью ночью враг выпустил около 20 ракет: есть погибший, предварительно, восемь раненых