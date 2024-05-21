В Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает лишить ТЦК права штрафовать уклонистов

Народный депутат Анатолий Бурмич зарегистрировал в Раде законопроект, которым предлагает лишить права ТЦК рассматривать дела о нарушении призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета, о нарушении законодательства об обороне, мобилизационной подготовке, а также лишить ТЦК права налагать штрафы. Об этом говорится в законопроекте №11272, пишет УНН.

Детали

Согласно законопроекту, который зарегистрировал бывший член фракции "ОПЗЖ" Анатолий Бурмич, предлагается исключить норму Кодекса Украины об административных правонарушениях, по которой ТЦК рассматривают дела о нарушении призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета, о нарушении законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, об порче военно-учетных документов или потере их по неосторожности.

Также планируется отменить норму, по которой от имени ТЦК рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания имеют право руководители ТЦК.

Предполагается, что такие дела должны рассматриваться в судебном порядке.

Напомним

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается внести изменения в статью 336 Уголовного кодекса Украины относительно установления штрафа, общественных работ, исправительных работ или ограничения свободы вместо лишения свободы за уклонение от призыва во время мобилизации.