В Раде зарегистрировали постановление о назначении Чернышова на должность Министра национального единства
Киев • УНН
В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о назначении Алексея Чернышова на должность вице-премьер-министра. Его предлагают назначить главой нового Министерства национального единства Украины.
В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о назначении Алексея Чернышова на должность Вице-премьер-министра Украины - Министра национального единства Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на постановления.
Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, голосование за назначение состоится уже сегодня.
Ранее
Заместитель главы фракции "Слуга Народа" Евгения Кравчук сообщила журналисту УНН, что на заседании фракции народные депутаты рекомендовали премьер-министру внести кандидатуру председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышова на должность Министра объединения украинцев.
Дополнение
Президент Владимир Зеленский заявлял, что до конца этого года будет представлена на утверждение кандидатура главы Министерства объединения украинцев.
Зеленский, рассказывая о новом министерстве, заявлял, что оно должно обеспечить достаточную силу глобального украинского единства.
"Миллионы наших людей в других странах, их связи и отношения с Украиной, защита наших общих интересов как нации - все это будет сферой ответственности новой институции. Фактически это должно быть министерство украинского единства и противодействия российскому влиянию на украинцев. В первую очередь, за рубежом", - рассказывал Зеленский.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что основная цель министерства украинского единства - это вернуть 7,5 миллиона человек в Украину не принуждением, а перспективами. Для этого необходимо проводить работу как на политическом уровне с политическим руководством стран-партнеров, принявших беженцев, так и непосредственно с украинской общиной.