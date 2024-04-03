В Раде хотят заслушать главу СБУ о деятельности департамента, который до недавнего времени возглавлял Артем Шило

В Верховной Раде ждут отчета председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка. Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, больше всего интересуют вопросы прослушивания журналистов и деятельности департамента, который до недавнего времени возглавлял Артем Шило, передает УНН.

"... мы до сих пор ждем в Раде согласно проголосованного решения отчет Председателя СБУ. И к вопросу незаконного прослушивания журналистов, еще добавилось одно - деятельность департамента "и" (экс-экономика)", - сообщил Железняк.

Добавим

В марте СМИ сообщили, что Артем Шило больше не возглавляет Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ.

Напомним

2 апреля стало известно, что НАБУ и САП задержали чиновника СБУ Артема Шило, который, по версии следствия, возглавляет организованную группу по завладению почти 95 млн грн на закупке трансформаторов во время военного положения.