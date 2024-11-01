В публичном пространстве обсуждается связь с фсб рф соратника кандидата в президенты Молдовы
Киев • УНН
Обнародованы аудиозаписи разговоров депутата Адриана Албу с представителями российских спецслужб. Записи свидетельствуют о регулярных встречах политика с руководством ФСБ и его поездках в Москву.
В сеть попали несколько аудиозаписей, на которых записаны разговоры, которые якобы проводил с российскими спецслужбами депутат парламента Молдовы от Партии социалистов Адриан Албу.
Пишет УНН со ссылкой на Ецгорегтег.
Политтехнолог штаба кандидата в президенты Молдовы Александра Стояногло и член Социалистической партии Андриан Албу вероятно сотрудничает с фсб и кремлем. EUreporter со ссылкой на записи прослушивания разговоров пишет, что Андриан Албу неоднократно общался с бывшим сотрудником ФСБ Юрием Гудилиным, который объявлен в розыск в Молдове по обвинению в шпионаже в пользу России. Одна из записей свидетельствует о том, что Албу периодически летал в Москву на конференции и встречался там с Николаем Патрушевым, бывшим главой ФСБ.
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Журналисты отмечают, что утечки записей подтверждают то, что считается «общеизвестным фактом»: москва контролирует и финансирует пророссийские партии в Молдове, а фсб внедряет своих агентов на молдавскую политическую арену.
Справка
Адриан Албу - депутат парламента Молдовы и, что особенно важно, член парламентского комитета по безопасности и обороне. Он представлял Стояногло на теледебатах, что указывает на четкую связь между ними.
Албу регулярно ездит в Россию для участия в различных форумах, одним из которых является XII Международная встреча высоких представителей по вопросам безопасности в санкт-петербурге в апреле 2024 года.
Напомним,
В Молдове считают, что россия перевела на счета 130 тысяч граждан Молдовы более 15 млн долларов, чтобы они проголосовали против вступления страны в Европейский Союз.
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