В прошлом году россия потратила на внутреннюю пропаганду около полумиллиарда долларов - ГУР

В прошлом году россия выделила на финансирование внутренней пропаганды около полумиллиарда долларов, чтобы оправдать войну в Украине. Об этом заявили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, передает УНН.

Детали

В течение 2023 года государство-агрессор россия потратила 58 миллиардов рублей или около полумиллиарда долларов на создание пропаганды так называемыми "некоммерческими" организациями - заявили в ГУР.

Речь идет прежде всего о формально не связанных с государством-агрессором структурах, которые позиционируют себя как "автономные", но на самом деле по заказу кремля производят так называемый "патриотический контент" для распространения в интернете: блоги, новости, фильмы, сериалы, видеоигры и тому подобное.

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Выделенные москвой миллиардные бюджеты указанные организации обязывались потратить на внутреннюю пропаганду с целью:

формирование лояльного к режиму Путина общественного мнения;

оправдание агрессии рф против Украины;

воздействия на сознание военнослужащих рф путем глорификации их участия в войне.

Увеличение расходов на скрытую пропаганду для внутренней аудитории может свидетельствовать как о снижении уровня доверия к официальным традиционным медиа государства-агрессора, так и о попытке путинской диктатуры взять под контроль интернет-среду в России - отмечают в украинской разведке.

Напомним

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил, что законодатели ЕС получали деньги за распространение российской пропаганды.