Активисты "Кибер Сопротивления" раздобыли документы, которые демонстрируют как именно создает альтернативную реальность о так называемой "сво" для российского обывателя пропагандистка анна арбатская. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

До полномасштабной войны с россией анна зарабатывала тем, что снимала посредственные рекламные ролики и сюжеты в российской глубинке за пределами МКАДа. Однако с 2022 года ее команда начала получать заказы у российской государственной машины на изготовление роликов о войне против Украины, российской армии и так называемых "волонтерах", которые ей помогают.

Отмечается, что анна арбатская, которая сама себя называет "Пантера", позиционирует себя как "волонтер" и "журналист", помогая российской оккупационной армии и пропаганде. Именно данное лицо опубликовала циничные кадры из "Зенита", где перед тем российские оккупанты расстреляли безоружных украинских военных 110-й бригады, сдавшихся в плен.

Примечательно, что проект о преступлениях российской армии на оккупированных украинских территориях арбатская цинично назвала "Армия добра".

Активисты "Кибер Сопротивления" получили доступ к письмам пропагандистки, в которых говорилось о работе над указанным проектом и нашли интересные документы. Одним из них оказалась смета к съемкам, где расписаны гонорары актеров и обслуги на съемочной площадке проекта.

Ведь никакой "армии добра" не существует, а есть только низкая социальная ответственность анны и ее античеловеческая жажда денег. Для этого команда анны арбатской нанимает людей, которые, исходя из описания позиции в смете, будут играть танкиста и водителя-механика в одном из роликов о "сво". Суммы за такую работу довольно приличные, - говорится в сообщении.

Из цифр получается, что "мехвод" анны арбатской за день на съемочной площадке получает почти в три раза больше, чем механик-водитель армии рф на передовой. То есть, быть фейковым военным на россии выгоднее и безопаснее, чем реальным "участником СВО", потому что россия - это королевство кривых зеркал, отмечают активисты.



В сопротивлении отмечают, что российская пропагандистская машина пытается скрыть свою внутреннюю, так сказать, "кухню". Для этого между заказчиками, которыми выступают продакшн-студии и исполнителями вроде нашей анны заключаются дополнительные договоры "о неразглашении конфиденциальной информации".

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