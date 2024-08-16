В пригороде Львова авария на водопроводе: часть жителей без воды

В Дублянах, что входит в Шевченковский район Львова, ликвидируют порыв на водопроводе, там будут работать водовозы, сообщили в пятницу во Львовском горсовете, пишет УНН.

Детали

«Вчера вечером в Дублянах произошел порыв на водопроводе. В связи с этим там отсутствует водоснабжение», - говорится в сообщении.

Указано, что над ликвидацией порыва работают. «Закончить все работы и восстановить подачу воды жителям Дублян должны сегодня вечером», - отметили во Львовском горсовете.

Ориентировочно с 14:00 на двух локациях, как сообщается, будут работать водовозы - в центре Дублян на ул. Шевченко и в районе улиц Садовая - Зеленая.

Графіки відключень можуть повернутись через спеку наступного тижня - Міненерго