В пригороде Львова авария на водопроводе: часть жителей без воды
Киев • УНН
В Дублянах, что входит в Шевченковский район Львова, произошел порыв на водопроводе. Водоснабжение отсутствует, службы работают над ликвидацией, а с 14:00 на двух локациях будут работать водовозы.
В Дублянах, что входит в Шевченковский район Львова, ликвидируют порыв на водопроводе, там будут работать водовозы, сообщили в пятницу во Львовском горсовете, пишет УНН.
Детали
«Вчера вечером в Дублянах произошел порыв на водопроводе. В связи с этим там отсутствует водоснабжение», - говорится в сообщении.
Указано, что над ликвидацией порыва работают. «Закончить все работы и восстановить подачу воды жителям Дублян должны сегодня вечером», - отметили во Львовском горсовете.
Ориентировочно с 14:00 на двух локациях, как сообщается, будут работать водовозы - в центре Дублян на ул. Шевченко и в районе улиц Садовая - Зеленая.
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