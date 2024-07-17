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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В пределах суток захватчики 357 раз обстреляли 11 населенных пунктов Запорожской области

В пределах суток захватчики 357 раз обстреляли 11 населенных пунктов Запорожской области

Киев  •  УНН

17 июля 2024, 04:33  •  3054 просмотра

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За минувшие сутки оккупационные войска совершили 357 обстрелов 11 населенных пунктов Запорожской области, включая авиаудары, атаки беспилотников, ракетные пуски и артиллерийские обстрелы.

За минувшие сутки оккупационные силы нанесли 357 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

По информации, войска захватчиков совершили 3 авиационных удара по Роботино, Гуляйпольскому и Железнодорожному. В это же время 144 беспилотных летательных аппарата различных модификаций атаковали Червоноднепровку, Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Левадное, Малиновку и Успеновку.

Согласно последним отчетам, также зафиксировано 14 обстрелов из реактивных систем залпового огня, поразивших Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Гуляйполе. Дополнительно, вражеские силы совершили 196 артиллерийских обстрелов на территории Орехова, Гуляйполя, Новоандреевки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.

Информация также подтверждает, что за минувшие сутки поступило 7 сообщений о разрушении жилых домов и других объектов инфраструктуры в указанных районах. К счастью, мирные жители не пострадали в результате этих нападений.

За сутки противник 416 раз обстрелял 8 населенных пунктов Запорожской области16 июля 2024, 04:31 • 105517 просмотров

Юлия Котвицкая

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