В правительстве приняли решение о 100% возвращении "Межигорья" в государственную собственность

Кабинет Министров Украины одобрил передачу "Межигорья" в управление государственному учреждению. Планируется официальное открытие Парка-памятника садово-паркового искусства в мае 2024 года, - в правительстве обещают, что все средства от работы "Межигорья" будут направлены в государственный бюджет и ВСУ. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

"Межигорье" заработает в мае - впервые за десятилетие все доходы направят в госбюджет - говорится в сообщении.

Детали

В 2023 году был принят закон о возвращении "Межигорья" в государственную собственность: создавался новый объект природно-заповедного фонда недавно Кабинет Министров Украины принял решение о передаче в управление государственному учреждению "Парк - памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения "Межигорье" активов, на которые наложен арест в уголовном производстве. Далее, - передача в Парк-памятник земельных участков из управления Кабинета Министров Украины и движимого имущества от Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами. Речь идет о картинах, автомобилях, мебели, технике, оборудовании и тому подобное.

Это, наконец, открыло возможности для 100% возвращения "Межигорья" в государственную собственность, - утверждают в Миндовкилле.

Таких не находили 100 лет: уникальную резную плиту времен Киевской Руси пытались незаконно продать на аукционе в интернете

Согласно информации ведомства, уже создана специальная администрация "Межигорья", которая занимается оформлением всех необходимых документов. После официального открытия парка все средства от работы "Межигорья" будут поступать в государственный бюджет, а также на финансирование Вооруженных Сил Украины.

"Парк-памятник "Межигорье" строит свою работу фактически с нуля. От оформления земельных участков, которые определены Законом Украины, учета растений, животных, техники в парке-памятнике, до разработки новых возможностей для массового отдыха на природе. В мае "Межигорье" откроет свой первый официальный туристический сезон для всех посетителей", - информируют в специальной администрации парка.

Напомним

АРМА готовится продать 264 картины, изъятые у предателя-коллаборанта Виктора Медведчука, а вырученные средства направить в государственный бюджет Украины.

В Национальном заповеднике "Киево-Печерская лавра" презентовали новую систему "Государственный реестр недвижимых памятников Украины" для учета объектов культурного наследия. На данный момент 105 532 объекта уже внесли в реестр.

Национальный павильон Украины открыли на Венецианской биеннале