В правительстве приняли решение о 100% возвращении "Межигорья" в государственную собственность
Киев • УНН
Правительство одобрило передачу "Межигорья" в государственную собственность, а все доходы от его функционирования как парка-памятника садово-паркового искусства будут направляться в государственный бюджет и ВСУ, начиная с официального открытия в мае 2024 года.
Кабинет Министров Украины одобрил передачу "Межигорья" в управление государственному учреждению. Планируется официальное открытие Парка-памятника садово-паркового искусства в мае 2024 года, - в правительстве обещают, что все средства от работы "Межигорья" будут направлены в государственный бюджет и ВСУ. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
"Межигорье" заработает в мае - впервые за десятилетие все доходы направят в госбюджет - говорится в сообщении.
Детали
В 2023 году был принят закон о возвращении "Межигорья" в государственную собственность: создавался новый объект природно-заповедного фонда недавно Кабинет Министров Украины принял решение о передаче в управление государственному учреждению "Парк - памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения "Межигорье" активов, на которые наложен арест в уголовном производстве. Далее, - передача в Парк-памятник земельных участков из управления Кабинета Министров Украины и движимого имущества от Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами. Речь идет о картинах, автомобилях, мебели, технике, оборудовании и тому подобное.
Это, наконец, открыло возможности для 100% возвращения "Межигорья" в государственную собственность, - утверждают в Миндовкилле.
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Согласно информации ведомства, уже создана специальная администрация "Межигорья", которая занимается оформлением всех необходимых документов. После официального открытия парка все средства от работы "Межигорья" будут поступать в государственный бюджет, а также на финансирование Вооруженных Сил Украины.
"Парк-памятник "Межигорье" строит свою работу фактически с нуля. От оформления земельных участков, которые определены Законом Украины, учета растений, животных, техники в парке-памятнике, до разработки новых возможностей для массового отдыха на природе. В мае "Межигорье" откроет свой первый официальный туристический сезон для всех посетителей", - информируют в специальной администрации парка.
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В правительстве приняли решение о 100% возвращении "Межигорья" в государственную собственность
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