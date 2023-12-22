В правительстве готовят обновленную процедуру бронирования военнообязанных работников
Министерство обороны Украины готовит новую систему бронирования для военнообязанных, при этом наработки по электронному бронированию направлены на утверждение, в то время, как личное бронирование продолжается.
Военные рельсы экономики Одесской области: без конфет и гвоздей, но с несколькими тысячами дронов
Кипер организовал системную поддержку военных со стороны громад. Теперь громады подают свои предложения в область, в свою очередь область - удовлетворяет запросы командования.
Вручил награды и поблагодарил за работу в интересах Украины: Зеленский поздравил украинских дипломатов с профессиональным праздником
Президент Зеленский поздравил украинских дипломатов с профессиональным праздником, отметил их достижения и обсудил будущие внешнеполитические цели, такие как укрепление обороны и интеграция с ЕС.
Хакеры разрушили около 40% инфраструктуры "Киевстара" - президент компании
Российская хакерская группа атаковала "Киевстар", уничтожив 40% инфраструктуры компании, что повлияло на мобильные и фиксированные сети, о чем сообщил президент компании Александр Комаров.
Китай запретил экспорт технологий переработки редкоземельных элементов "по соображениям нацбезопасности"
Китай запретил экспорт технологии производства редкоземельных магнитов, добавив к существующим запретам на технологии добычи и разделения, чтобы защитить национальную безопасность и общественные интересы. Этот шаг усиливает борьбу с Западом за контроль над критически важными минералами.
Абсолютный рекорд: перевалка в Дунайских портах составила 31 млн тонн
Украинские дунайские порты достигли рекордных 31 млн тонн перевалки грузов за 11 месяцев в рамках новой логистической стратегии, инвестиции в которую достигли 100 млн долларов.
Сделали почти невозможное: на Запорожском направлении нацгвардейцы уничтожили БпЛА "Ланцет" из автомата
Украинские нацгвардейцы из спецподразделения "Спартан" успешно сбили вражеский беспилотник "Ланцет" из автоматов АК-74 в Запорожье, несмотря на сложность поражения таких целей из стрелкового оружия. Беспилотник был уничтожен, не долетев до цели, упав в 30 метрах от нее.
Тираж книжной продукции в Украине увеличился на 203 процента - МКИП
Украина пережила значительный толчок в своей книжной индустрии: тиражи книг выросли на 203%, а в 2023 году в Государственный реестр было внесено 270 новых субъектов издательского дела.
Китай угрожает Филиппинам военной силой на фоне территориального спора по Южнокитайскому морю
Министр иностранных дел Китая Ван И предупредил о возможной эскалации после разговора со своим филиппинским коллегой.
Зеленский подписал закон относительно признания результатов обучения на оккупированных территориях
Президент Зеленский подписал закон, который позволяет лицам с оккупированных украинских территорий подтверждать свое образование для трудоустройства или дальнейшего обучения в Украине.