В правительстве готовят обновленную процедуру бронирования военнообязанных работников

В Министерстве обороны Украины готовят предложения по процедуре бронирования военнообязанных работников. Об этом со ссылкой на Европейскую Бизнес Ассоциацию, передает УНН.

Детали

Отмечается, что вчера, 21 декабря, представители бизнеса встретились с заместителем Министра экономики Украины Игорем Фоменко, чтобы обсудить вопрос бронирования работников и обновленной процедуры бронирования.

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Сейчас обновленная процедура еще не согласована, однако уверяют, что как только она и ее отдельные элементы (мобилизация, бронирование, отпуска военнослужащим и т.д.) будут согласованы - детали будут анонсированы.

Главная идея изменений заключается в том, чтобы изменить подходы к бронированию - сделать их более понятными и прозрачными.

В то же время есть наработки по е-бронированию, которые уже направлены на согласование. Это экспериментальная система со сроком проекта в два года. Вместе с этим будут работать и бумажные бронирования.

В контексте действующей системы бронирований, во время встречи было отмечено несколько аспектов. Так, речь шла о том, что:

- забронировать можно до 50% от военнообязанных;

- на месяц бронируются те, у кого есть неточности в данных (то есть, требуют уточнения), и на шесть месяцев - у кого все в порядке;

- если человек не стоит на воинском учете - он забронирован быть не может;

- бронирование предприятию предоставляется на время, пока его считают критически важным, такой статус дается на один год;

- когда предприятие продолжает статус критичности, тогда происходит перебронирование;

Вместе с тем отмечается, что Минобороны предлагало согласовывать списки военнообязанных с ТЦК, но Минэкономики эту идею не поддержало.

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Представитель Министерства экономики также рассказал представителям бизнеса, что Минобороны и Минцифры сейчас "бросили все силы" для внесения информации в Единый электронный реестр военнообязанных "Оберіг". В перспективе там можно будет проверять свои военно-учетные данные с ограниченным доступом.

Напомним,

Кабинет министров Украины внес изменения в порядок бронирования военнообязанных по соответствующему списку во время действия военного положения.

В частности, расширен перечень сфер, работники которых могут быть забронированы, и установлены сроки рассмотрения обращений предприятий по определению их критически важными.

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