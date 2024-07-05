В посылке из Перу в Украину таможенники обнаружили 2 кг психотропных веществ, как установлено, в пакетах был концентрат так называемого напитка шаманов, известного как аяваска, сообщили в Киевской таможне в пятницу, пишет УНН.

Детали

"Во время таможенного контроля международного почтового отправления, которое направлялось из Перу в Украину, таможенники обнаружили две упаковки с пастообразным веществом темно-коричневого цвета по 900 г каждая. Согласно заключению экспертов, предоставленная на исследование масса содержит в своем составе особо опасные психотропные вещества, оборот которых в Украине запрещен", - указали в таможне в Facebook.

"Установлено, что масса в пакетах является концентратом так называемого напитка шаманов, известного под названием аяваска - напиток, изготавливаемый коренными жителями верхней Амазонки и имеющий психотропный эффект", - отметили в таможне.

Как сообщается, получателем почтового отправления было физическое лицо в Киеве.

Согласно Всемирной почтовой конвенции, пересылка наркотиков и психотропных веществ запрещается во всех категориях отправлений.

По выявленному факту Киевской таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 473 Таможенного кодекса Украины и совместно с СБУ проведены оперативные мероприятия.

Вещество изъято.

"Сейчас, по результатам совместных мероприятий, перекрыт канал поставки психотропных веществ в Украину, СБУ вручили фигуранту дела подозрение в совершении уголовного преступления", - говорится в сообщении.

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