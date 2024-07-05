Таможенники в Киеве обнаружили 2 кг концентрата психотропного "шаманского напитка" аяваски в посылке из Перу, перекрыли канал поставки и объявили о подозрении получателю в Киеве.
В посылке из Перу в Украину таможенники обнаружили 2 кг психотропных веществ, как установлено, в пакетах был концентрат так называемого напитка шаманов, известного как аяваска, сообщили в Киевской таможне в пятницу, пишет УНН.
Детали
"Во время таможенного контроля международного почтового отправления, которое направлялось из Перу в Украину, таможенники обнаружили две упаковки с пастообразным веществом темно-коричневого цвета по 900 г каждая. Согласно заключению экспертов, предоставленная на исследование масса содержит в своем составе особо опасные психотропные вещества, оборот которых в Украине запрещен", - указали в таможне в Facebook.
"Установлено, что масса в пакетах является концентратом так называемого напитка шаманов, известного под названием аяваска - напиток, изготавливаемый коренными жителями верхней Амазонки и имеющий психотропный эффект", - отметили в таможне.
Как сообщается, получателем почтового отправления было физическое лицо в Киеве.
Согласно Всемирной почтовой конвенции, пересылка наркотиков и психотропных веществ запрещается во всех категориях отправлений.
По выявленному факту Киевской таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 473 Таможенного кодекса Украины и совместно с СБУ проведены оперативные мероприятия.
Вещество изъято.
"Сейчас, по результатам совместных мероприятий, перекрыт канал поставки психотропных веществ в Украину, СБУ вручили фигуранту дела подозрение в совершении уголовного преступления", - говорится в сообщении.
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