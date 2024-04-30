В попытках легализовать гауляйтеров оккупированных территории россия отправила пушилина в Узбекистан - Сопротивление

Главарь так называемой "днр" денис пушилин побывал в химическом технопарке в Узбекистане. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

3 апреля 2024 года так называемый "глава днр" денис пушилин присутствовал в составе российской делегации в Узбекистане, где они посетили химико-индустриальный технопарк "Чирчик" в Ташкентской области.

В "Сопротивлении" считают, что цель этой поездки может заключаться в попытке легализации пушилина, как представителя захваченной россией территории.

Включив гауляйтера ВОТ Донецкой области в состав российской делегации, посетившей российский промышленный объект на территории Узбекистана, кремль пытается постепенно легализовать своих ставленников на ВОТ. Якобы их воспринимают как легитимных представителей "присоединенных" к россии территорий, соответственно легитимизируют захваченные территории - говорится в заметке.

"Сопротивление" отмечает, что местные медиа не упоминали о присутствии пушилина в делегации. Вместе с тем, информацию о визите подавали как обмен опытом и потенциальную возможность привлечения инвестиций из Узбекистана к реализации проектов на ВОТ.

В то же время российская оккупационная администрация на ВОТ Донецкой области активно пропагандирует планы создания на базе разрушенного завода "Азовсталь".

Этот проект является частью более широкой стратегии оккупантов, направленной на пропаганду "восстановления" экономики оккупированных территорий и стирания памяти о том, как выглядела жизнь в этих населенных пунктах до российской оккупации. Важно отметить, что "Азовсталь" - это не просто промышленный объект. Это символ украинского сопротивления российской агрессии. Использование территории завода для "экотехнопарка" оккупантов будет очередным актом издевательства над памятью погибших защитников Мариуполя. Международное сообщество должно осудить планы оккупантов по "технопарку" на "Азовстали", а также принять меры по таким схемам обхода агрессором международных санкций - добавляют в "Сопротивлении".

Напомним

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении главарям террористической организации "днр" денису пушилину, артему жозе и владимиру высоцкому, которые организовали псевдовыборы на временно оккупированной части Донецкой области с массовыми фальсификациями и постановочными видеоматериалами.

Оккупанты пускают под нож украинские шахты - Центр сопротивления