В спробах легалізувати гауляйтерів окупованих території росія відправила пушиліна в Узбекистан – Спротив

Ватажок так званої "днр" денис пушилін побував у хімічному технопарку в Узбекистані. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

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3 квітня 2024 року так званий "глава ДНР" денис пушилін був присутній у складі російської делегації в Узбекистані, де вони відвідали хіміко-індустріальний технопарк "Чирчик" у Ташкентській області.

У "Спротиві" вважають, що мета цієї поїздки може полягати у спробі легалізації пушиліна, як представника захопленої росією території.

Включивши гауляйтера ТОТ Донецької області в склад російської делегації, яка відвідала російський промисловий об’єкт на території Узбекистану, кремль намагається поступово легалізувати своїх ставлеників на ТОТ. Буцімто їх сприймають як легітимних представників "приєднаних" до росії територій, відповідно легітимізують захоплені території

"Спротив" зазначає, що місцеві медіа не згадували про присутність пушиліна в делегації. Разом з тим, інформацію про візит подавали як обмін досвідом та потенційну можливість залучення інвестицій з Узбекистану до реалізації проєктів на ТОТ.

Водночас російська окупаційна адміністрація на ТОТ Донецької області активно пропагує плани створення на базі зруйнованого заводу "Азовсталь".

Цей проєкт є частиною ширшої стратегії окупантів, спрямованої на пропаганду "відновлення" економіки окупованих територій та стирання пам’яті про те як виглядало життя у цих населених пунктах до російської окупації. Важливо зазначити, що "Азовсталь" – це не просто промисловий об’єкт. Це символ українського спротиву російській агресії. Використання території заводу для "екотехнопарку" окупантів буде черговим актом знущання над пам’яттю загиблих захисників Маріуполя. Міжнародна спільнота повинна засудити плани окупантів щодо "технопарку" на "Азовсталі" а також вжити заходів щодо таких схем обходу агресором міжнародних санкцій