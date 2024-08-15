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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Полтавской области объявляли тревогу 9 раз за сутки: попаданий в гражданскую инфраструктуру не зафиксировано

В Полтавской области объявляли тревогу 9 раз за сутки: попаданий в гражданскую инфраструктуру не зафиксировано

Киев  •  УНН

15 августа 2024, 05:34  •  11788 просмотра

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В Полтавской области в течение суток 9 раз объявляли воздушную тревогу общей продолжительностью более 6 часов. Благодаря работе Сил обороны, попаданий в гражданскую инфраструктуру и пострадавших не зафиксировано.

В Полтавской области в течение суток 9 раз объявляли воздушную тревогу, попаданий в гражданскую инфраструктуру и пострадавших не зафиксировано, сообщил в четверг глава Полтавской ОВА Филипп Пронин, пишет УНН.

В течение суток в Полтавской области объявляли воздушную тревогу 9 раз, общей продолжительностью более 6 часов. Благодаря работе наших Сил обороны, на территории области не зафиксировано попаданий в гражданскую инфраструктуру, пострадавших также нет

- написал Пронин в Telegram.

В небе над Украиной ночью были уничтожены все 29 "шахедов", враг атаковал тремя ракетами Х-5915 августа 2024, 05:25 • 14891 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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