В Польше во время ДТП погибли трое украинцев во время ДТП
Трое украинцев погибли в автокатастрофе вблизи польского города Гливице после того, как Audi A6 столкнулся с Audi A4 и врезался в дерево.
россияне по Донецкой области выпустили Торнадо-С: ранен 9-летний ребенок
россияне обстреляли ракетами "Торнадо-С" Покровск Донецкой области, ранив 9-летнего ребенка и повредив имущество.
В течение суток россияне совершили 29 обстрелов Сумщины, зафиксировано 162 взрыва
российские войска 29 раз атаковали Сумскую область за один день, вызвав 162 взрыва в нескольких населенных пунктах.
Враг вывел на боевое дежурство в Черном море три ракетоносителя
Три ракетные пусковые установки с 24 готовыми ракетами, развернутые противником в Черном море, представляют высокий уровень угрозы.
Информация о запуске фейерверков на левом берегу столицы - фейк
Киевская полиция опровергла ложные сообщения о недавних фейерверках на левом берегу города, уточнив, что распространенное видео было снято в прошлом году.
В Винницкой области были слышны звуки взрывов
В Винницкой области Украины прогремели взрывы, вероятно, из-за действий противовоздушной обороны. Подробности появляются по мере развития ситуации.
В Антарктике птичий беби-бум
В Антарктиде наблюдается птичий бэби-бум: пингвины, доминиканские чайки и полярные крачки вылупляются вблизи станции "Академик Вернадский", а ученые наблюдают за гнездованием птиц с целью изучения климатических изменений.
Синоптики рассказали, какой будет погода в первый день нового года
В Украине 1 января ожидается теплая облачная погода с дождем и мокрым снегом в некоторых регионах; в центральных и южных областях ожидается туман.
Королева Дании Маргрета II отречется от престола в пользу старшего сына
Королева Дании Маргрете II отречется от престола в пользу своего сына, кронпринца Фредерика, который должен стать королем.
Новогоднее поздравление Залужного: "2024 год не будет легким. Борьба за свободу и будущее наших детей продолжается"
Залужный поздравил украинские силы с Новым годом, предсказав тяжелый 2024 год, но выразив уверенность в победе.