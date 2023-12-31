В Польше во время ДТП погибли трое украинцев во время ДТП

На юге Польши вблизи города Гливице Автомобиль Audi A6, за рулем которого находился 40-летний водитель, на повороте столкнулся с автомобилем Audi A4, съехал с дороги и столкнулся с деревом. Во время ДТП погибли трое граждан Украины. Об этом сообщает RMF24, пишет УНН.

Детали

По информации полиции Силезского воеводства, автомобиль Audi A6, за рулем которого находился 40-летний водитель рулем которого находился 40-летний водитель, на повороте столкнулся с автомобилем Audi A4, съехал с дороги и столкнулся с деревом.

Представитель полиции города Гливице Марек Сломинский впоследствии сообщил, что жертвами ДТП стали трое граждан Украины.

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