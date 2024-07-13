Президент Польши Анджей Дуда доволен решением Сейма отклонить законопроект о частичной декриминализации абортов, назвав его разумным. Об этом сообщили Wprost, пишет УНН.

Детали

Во время парламентского голосования по поправке в Уголовный кодекс, которая предусматривала декриминализацию ассистенции при абортах, 215 депутатов высказались за нее, а 218 проголосовали против, двое воздержались.

В результате поправка была отклонена. Члены парламента от Польской крестьянской партии (PSL) проголосовали против этой инициативы.

23 депутата не принимали участия в голосовании, включая трех из Гражданской коалиции: Романа Гертыха, Кшиштофа Грабчука и Вальдемара Славоцкого, хотя премьер-министр Дональд Туск заявил о поддержке акта со стороны своей политической группировки. Левые депутаты уже объявили о намерении вновь внести этот законопроект в повестку дня Сейма.

Это тоже политическое решение, но, по моему мнению, учитывая действующее законодательство, это разумное решение, потому что если аборты вообще запрещены, и они вообще запрещены за несколькими исключениями, то эти запреты должны быть санкционированы законом, если нет санкции, то запрет становится иллюзорным. Это парламент, это Сейм. Иногда результат голосования такой, иногда такой. Я доволен результатом этого голосования. Я считаю, что это разумный результат - сказал президент Польши Анджей Дуда.

Напомним

Еще зимой Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о планах подать в парламент законопроект, который предлагает легализовать аборты до двенадцатой недели беременности, а также продажу противозачаточных таблеток без рецепта с 15-летнего возраста.