Во Франции автомобиль врезался в террасу кафе, в результате чего погиб один человек. Кроме того 6 человек пострадали, 3 из которых в тяжелом состоянии. Впрочем, водитель скрылся с места происшествия. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

По информации, 17 июля вечером в Париже произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором автомобиль врезался в террасу кафе, что привело к гибели по меньшей мере одного человека. Кроме того, в результате аварии пострадали шесть человек, трое из которых находятся в тяжелом состоянии.

Как стало известно, водитель автомобиля скрылся с места происшествия, однако пассажира задержала полиция. Задержанный получил положительный результат проверки на алкоголь и наркотики.

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Сейчас Франция находится в состоянии повышенной готовности из-за Олимпийских игр в Париже, которые начнутся 26 июля.

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