С ОРДО "депортировали" священника ПЦУ

"В этом году "депортировали" нашего священника из Донецка, о. Александра. У его матушки операция - и нужны были лекарства, а там таких не было и он поехал на не оккупированную территорию Украины. Возвращается, а ему на блокпосту "ДНР" говорят, вам въезд запрещен, у вас официальная "депортация", - добавил он.



Как сообщал УНН, в прошлом году оккупанты на неподконтрольной территории Донецкой области захватили 2 и взорвали один храм Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).



Как сообщал УНН, на временно оккупированных территориях Донетчины с 1 марта оккупанты могут полностью запретить деятельность общин и священнослужителей Православной церкви Украины.

Как сообщал УНН, только международное влияние сможет изменить решение оккупантов о конфискации имущества общин и депортации священников Православной церкви Украины с подконтрольной так называемой "ДНР" территории.

Ранее сообщал УН, по состоянию на 25 февраля в Православной церкви Украины перешло 354 приходских храмов УПЦ МП.