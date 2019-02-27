З ОРДО "депортували" священника ПЦУ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. З початку 2019-го одного священика ПЦУ "депортували" з тимчасово окупованої території Донеччини. Про це у коментарі журналіста УНН розповів архієпископ Донецький і Маріупольський Сергій.
“У цьому році "депортували" нашого священика з Донецька, о. Олександра. У його матушки операція - і потрібні були ліки, а там таких не було і він поїхав на не окуповану територію України. Повертається, а йому на блокпості “ДНР” кажуть, вам в’їзд заборонено, у вас офіційна "депортація”, - додав він.
Як повідомляв УНН, минулого року окупанти на непідконтрольній території Донеччини захопили 2 та підірвали один храм Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП).
Як повідомляв УНН, на тимчасово окупованих територіях Донеччини з 1 березня окупанти можуть повністю заборонити діяльність громад і священнослужителів Православної церкви України.
Як повідомляв УНН, лише міжнародний вплив зможе змінити рішення окупантів щодо конфіскації майна громад та депортації священиків Православної церкви України з підконтрольної так званій "ДНР" території.
Раніше УНН повідомляв, станом на 25 лютого до Православної церкви України перейшло 354 парафіяльних храмів УПЦ МП.