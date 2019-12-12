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В ООН призвали власти Украины учесть рекомендации Венецианской комиссии относительно языкового закона

В ООН призвали власти Украины учесть рекомендации Венецианской комиссии относительно языкового закона

Киев  •  УНН

 • 13621 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. В ООН призывают украинскую власть в полной мере учесть рекомендации Венецианской комиссии относительно Закона о государственном языке. Об этом сегодня во время брифинга заявила глава Миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер, передает корреспондент УНН.

"Что касается Закона о государственном языке, мы обеспокоены тем, что Кабинет Министров и парламент только начали разрабатывать проект закона, о реализации прав коренных народов и национальных меньшинств. Этому закону следует предоставить приоритетный вес, чтобы обеспечить защиту языковых прав меньшинств. Законопроект должен быть разработан на основе инклюзивности путем консультаций", - сказала Богнер.

Она подчеркнула, что в Законе о государственном языке установлено, что Кабинет Министров должен подать этот законопроект в парламент до января 2020 года.

"Мы также обращаем внимание на опубликованное 9 декабря заключение Венецианской комиссии, которое подтверждает обеспокоенность, выраженную миссией в этих и предыдущих докладах. Мы призываем власти в полной мере учесть приведенные в нем рекомендации и подтверждаем свою готовность помогать правительству в их реализации", - добавила глава Миссии ООН.

Как сообщалось ранее в УНН, в своем заключении Венецианка раскритиковала языковой закон Украины.

В свою очередь, языковой омбудсмен заявила, что Украина будет прислушиваться к решению Венецианской комиссии и рассмотрит все их пожелания.

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