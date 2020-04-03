В ООН сообщили, когда прогнозируют сбои поставок продовольствия

ukru
Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 90591 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101564 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 103685 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102851 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110987 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100139 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104758 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106524 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131467 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130420 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Украине запустили электронный кабинет ВЛК: что изменится с 1 апреля

В Украине запустили электронный кабинет ВЛК: что изменится с 1 апреля

5 марта, 18:13 • 31399 просмотра
Украина готовит соглашения, чтобы увеличить производство оружия - Зеленский

Украина готовит соглашения, чтобы увеличить производство оружия - Зеленский

5 марта, 18:16 • 58308 просмотра
Глава Пентагона заявил, что США готовы вступить в войну с Китаем

Глава Пентагона заявил, что США готовы вступить в войну с Китаем

5 марта, 18:29 • 26153 просмотра
США фактически отключили HIMARS для Украины, прекратив обмен разведданными

США фактически отключили HIMARS для Украины, прекратив обмен разведданными

5 марта, 18:37 • 107128 просмотра
В Кривом Роге прогремел взрыв

В Кривом Роге прогремел взрыв

20:07 • 47376 просмотра
публикации
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 110994 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 115903 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 143958 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 186565 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 171230 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 100962 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 105645 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 111075 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 109310 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 108789 просмотра
Актуальное
В ООН сообщили, когда прогнозируют сбои поставок продовольствия

В ООН сообщили, когда прогнозируют сбои поставок продовольствия

Киев  •  УНН

 • 15603 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Сбои в глобальных цепочках поставок продовольствия могут произойти уже в апреле-мае. Об этом заявили в ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), передает УНН.

Цепочка продовольственных поставок – это сложная сеть, которая включает в себя производителей, потребителей, сельскохозяйственные факторы производства, переработку и хранение, транспортировку, сбыт и т.д.

"С распространением вируса и роста числа заболевших, а также мер, направленных на сдерживание распространения вируса, в ближайшие несколько недель и месяцев глобальная система продовольствия на всех уровнях будет подвергаться бесчисленному множеству испытаний и нагрузок", - прогнозируют в ООН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лидеры ФАО, ВОЗ и ВТО призвали страны не допустить дефицит продуктов на фоне коронавируса.

На текущий момент поставки продовольствия стабильны. Ситуация на рынках остается устойчивой.

"Запасы зерновых в мире находятся на хорошем уровне, и прогнозы на урожай пшеницы и других основных сельскохозяйственных культур в 2020 году неплохие. Хотя уже сейчас можно ожидать снижения производства высокоценных сырьевых товаров (например, фруктов и овощей)" – говорится в сообщении.

В то же время, ООН уже наблюдает трудности в отношении логистики, связанной с перемещением продовольствия. Также заметно воздействие пандемии на сектор животноводства из-за уменьшения животных кормов и сокращения пропускной способности скотобоен.

"Вследствие всего вышеуказанного, начиная с апреля и мая можно ожидать перебоев в поставках продовольствия", - говорят эксперты ООН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Минэкономразвития объяснили запрет экспорта гречки.

В организации также рассказали о негативном влиянии транспортных ограничений на поставки свежей продукции. И спрогнозировали, что меры карантина будут препятствовать доступу фермеров к рынкам, снижая их производственный потенциал и препятствуя реализации продукции.

При этом, скачков цен на основные продукты питания не будет. При условии сохранения их поставок, запасов и капиталоемкого производства.

"Но они (скачки цен, - ред.) возможны в отношении высокоценных сырьевых товаров и в особенности мяса в краткосрочной перспективе и скоропортящейся продукции.

С другой стороны, там, где производство доступно и спрос падает, как при некоторых промыслах, цены также должны снизиться", - пишут в ООН.

Напомним, эпидемия коронавируса спровоцировала ажиотаж на курятину в Италии. В Украине спрос на курятину на карантине увеличился почти на четверть.

Как сообщает крупнейший производитель курятины в Украине - компания МХП ("Наша Ряба"), мощности производства запущены на полную, чтобы обеспечить людей продовольствием.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЭкономикаЗдоровье

Обратиться по вопросам размещения рекламы