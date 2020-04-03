В ООН сообщили, когда прогнозируют сбои поставок продовольствия

Цепочка продовольственных поставок – это сложная сеть, которая включает в себя производителей, потребителей, сельскохозяйственные факторы производства, переработку и хранение, транспортировку, сбыт и т.д.

"С распространением вируса и роста числа заболевших, а также мер, направленных на сдерживание распространения вируса, в ближайшие несколько недель и месяцев глобальная система продовольствия на всех уровнях будет подвергаться бесчисленному множеству испытаний и нагрузок", - прогнозируют в ООН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лидеры ФАО, ВОЗ и ВТО призвали страны не допустить дефицит продуктов на фоне коронавируса.

На текущий момент поставки продовольствия стабильны. Ситуация на рынках остается устойчивой.

"Запасы зерновых в мире находятся на хорошем уровне, и прогнозы на урожай пшеницы и других основных сельскохозяйственных культур в 2020 году неплохие. Хотя уже сейчас можно ожидать снижения производства высокоценных сырьевых товаров (например, фруктов и овощей)" – говорится в сообщении.

В то же время, ООН уже наблюдает трудности в отношении логистики, связанной с перемещением продовольствия. Также заметно воздействие пандемии на сектор животноводства из-за уменьшения животных кормов и сокращения пропускной способности скотобоен.

"Вследствие всего вышеуказанного, начиная с апреля и мая можно ожидать перебоев в поставках продовольствия", - говорят эксперты ООН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Минэкономразвития объяснили запрет экспорта гречки.

В организации также рассказали о негативном влиянии транспортных ограничений на поставки свежей продукции. И спрогнозировали, что меры карантина будут препятствовать доступу фермеров к рынкам, снижая их производственный потенциал и препятствуя реализации продукции.

При этом, скачков цен на основные продукты питания не будет. При условии сохранения их поставок, запасов и капиталоемкого производства.

"Но они (скачки цен, - ред.) возможны в отношении высокоценных сырьевых товаров и в особенности мяса в краткосрочной перспективе и скоропортящейся продукции.

С другой стороны, там, где производство доступно и спрос падает, как при некоторых промыслах, цены также должны снизиться", - пишут в ООН.

Напомним, эпидемия коронавируса спровоцировала ажиотаж на курятину в Италии. В Украине спрос на курятину на карантине увеличился почти на четверть.

Как сообщает крупнейший производитель курятины в Украине - компания МХП ("Наша Ряба"), мощности производства запущены на полную, чтобы обеспечить людей продовольствием.