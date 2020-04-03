В ООН повідомили, коли прогнозують збої поставок продовольства

Ланцюжок продовольчих поставок - це складна мережа, яка включає в себе виробників, споживачів, сільськогосподарські фактори виробництва, переробку і зберігання, транспортування, збут і т.д.

"З поширенням вірусу і зростанням числа хворих, а також заходів, спрямованих на стримування поширення вірусу, в найближчі кілька тижнів і місяців глобальна система продовольства на всіх рівнях буде піддаватися безлічі випробувань і навантажень", - прогнозують в ООН.

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На поточний момент поставки продовольства стабільні. Ситуація на ринках залишається стійкою.

"Запаси зернових в світі знаходяться на хорошому рівні, і прогнози на врожай пшениці та інших основних сільськогосподарських культур у 2020 році непогані. Хоча вже зараз можна очікувати зниження виробництва високоцінних сировинних товарів (наприклад, фруктів і овочів)" - говориться у повідомленні.

У той же час, ООН вже спостерігає труднощі щодо логістики, пов'язаної з переміщенням продовольства. Також помітно вплив пандемії на сектор тваринництва через зменшення тваринних кормів і скорочення пропускної здатності боєнь.

"Внаслідок усього вищевказаного, починаючи з квітня і травня можна очікувати перебоїв у постачанні продовольства", - говорять експерти ООН.

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В організації також розповіли про негативний вплив транспортних обмежень на поставки свіжої продукції. І спрогнозували, що заходи карантину будуть перешкоджати доступу фермерів до ринків, знижуючи їх виробничий потенціал та перешкоджаючи реалізації продукції.

При цьому, стрибків цін на основні продукти харчування не буде. За умови збереження їх поставок, запасів і капіталоємного виробництва.

"Але вони (стрибки цін, - ред.) можливі стосовно високоцінних сировинних товарів і особливо м'яса в короткостроковій перспективі і тих продуктів, які швидко псуються.

З іншого боку, там, де є виробництво і попит падає, як при деяких промислах, ціни також повинні знизитися", - пишуть в ООН.

Нагадаємо, епідемія коронавірусу спровокувала ажіотаж на курятину в Італії. В Україні попит на курятину на карантині збільшився майже на чверть.

Як повідомляє найбільший виробник курятини в Україні - компанія МХП ("Наша Ряба"), потужності виробництва запущені на повну, щоб забезпечити людей харчами.