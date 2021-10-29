В оккупированном Севастополе мужчина устроил дебош в ночном клубе из-за требования предъявить QR-код

Цитата

“Прибыв на место происшествия, росгвардейцами был задержан местный житель 1994 года рождения. Со слов администратора бара, конфликт начался как только сотрудники заведения попросили у нового посетителя предъявить QR-код для дальнейшего обслуживания. Мужчина отказался предоставить необходимый документ и начал скандалить. Нетрезвый посетитель, оскорблял присутствующих нецензурной бранью, угрожал физической расправой сотрудникам бара и стал наносить удары по барной стойке. На неоднократные замечания посетителей заведения и сотрудников он не реагировал”, — говорится в сообщении.

Добавим

По данным ведомства, правонарушитель был задержан, по этому факту проводится проверка.

Имя и фамилия севастопольца не называются, его публичные комментарии отсутствуют.

В Севастополе с 15 октября вступили в силу ограничения — посещение объектов общественного питания и других заведений возможно только по QR-коду о прохождении вакцинации от COVID-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Невакцинированным крымчанам старше 60 лет запретили покидать дома — СМИ