В оккупированном Севастополе мужчина устроил дебош в ночном клубе из-за требования предъявить QR-код
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. В одном из ночных баров оккупированного Севастополя местный житель устроил дебошир из-за требования к нему предъявить QR-код для последующего обслуживания. Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на управление Росгвардии в городе, передает УНН.
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“Прибыв на место происшествия, росгвардейцами был задержан местный житель 1994 года рождения. Со слов администратора бара, конфликт начался как только сотрудники заведения попросили у нового посетителя предъявить QR-код для дальнейшего обслуживания. Мужчина отказался предоставить необходимый документ и начал скандалить. Нетрезвый посетитель, оскорблял присутствующих нецензурной бранью, угрожал физической расправой сотрудникам бара и стал наносить удары по барной стойке. На неоднократные замечания посетителей заведения и сотрудников он не реагировал”, — говорится в сообщении.
Добавим
По данным ведомства, правонарушитель был задержан, по этому факту проводится проверка.
Имя и фамилия севастопольца не называются, его публичные комментарии отсутствуют.
В Севастополе с 15 октября вступили в силу ограничения — посещение объектов общественного питания и других заведений возможно только по QR-коду о прохождении вакцинации от COVID-19.
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