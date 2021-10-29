В окупованому Севастополі чоловік влаштував дебош у нічному клубі через вимогу пред'явити QR-код

$41.170.09
45.030.03
ukru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 56591 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 105749 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 91972 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 101241 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 77212 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 69129 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 150517 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 86282 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 250694 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

9 квітня, 03:30 • 107951 перегляди

День національної єдності в Грузії, День Вінстона Черчилля, День антикваріату: що відзначають у світі 9 квітня

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3.6м/с
92%
Популярнi новини

Найцінніша великодня паска: у Києві спекли паски із борошна з розмінованих полів

9 квітня, 20:14 • 24524 перегляди

У Києві вибухи, атака дронів: зафіксовано займання і руйнування, попередньо заблокована людина

9 квітня, 21:45 • 26384 перегляди

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 23158 перегляди

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 21585 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

02:11 • 27132 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 116179 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 150490 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 250678 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 423191 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 412888 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 23756 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 29623 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 30282 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 31715 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 81687 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

В окупованому Севастополі чоловік влаштував дебош у нічному клубі через вимогу пред'явити QR-код

Київ • УНН

 • 14899 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. В одному з нічних барів окупованого Севастополя місцевий житель влаштував бешкет через вимогу до нього пред'явити QR-код для подальшого обслуговування. Про це повідомляє "Крим.Реалії" з посиланням на управління Росгвардії у місті, передає УНН.

В окупованому Севастополі чоловік влаштував дебош у нічному клубі через вимогу пред'явити QR-код

Цитата

“Прибувши на місце події, росгвардійцями було затримано місцевого жителя 1994 року народження. За словами адміністратора бару, конфлікт почався, як тільки співробітники закладу попросили у нового відвідувача пред’явити QR-код для подальшого обслуговування. Чоловік відмовився надати необхідний документ та почав скандалити. Нетверезий відвідувач, ображав присутніх нецензурною лайкою, погрожував фізичною розправою співробітникам бару і став завдавати ударів по барній стійці. На неодноразові зауваження відвідувачів закладу та співробітників він не реагував”, — йдеться у повідомленні.

Додамо

За даними відомства, правопорушника було затримано, за цим фактом проводиться перевірка.

Ім’я та прізвище севастопольця не називаються, його публічні коментарі відсутні.

У Севастополі з 15 жовтня набули чинності обмеження — відвідування об’єктів громадського харчування та інших закладів можливе лише за QR-кодом про проходження вакцинації від COVID-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Невакцинованим кримчанам старше 60 років заборонили залишати будинки — ЗМІ

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.93
Bitcoin
$82,008.00
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,141.67
Ethereum
$1,617.07