В окупованому Севастополі чоловік влаштував дебош у нічному клубі через вимогу пред'явити QR-код

Цитата

“Прибувши на місце події, росгвардійцями було затримано місцевого жителя 1994 року народження. За словами адміністратора бару, конфлікт почався, як тільки співробітники закладу попросили у нового відвідувача пред’явити QR-код для подальшого обслуговування. Чоловік відмовився надати необхідний документ та почав скандалити. Нетверезий відвідувач, ображав присутніх нецензурною лайкою, погрожував фізичною розправою співробітникам бару і став завдавати ударів по барній стійці. На неодноразові зауваження відвідувачів закладу та співробітників він не реагував”, — йдеться у повідомленні.

Додамо

За даними відомства, правопорушника було затримано, за цим фактом проводиться перевірка.

Ім’я та прізвище севастопольця не називаються, його публічні коментарі відсутні.

У Севастополі з 15 жовтня набули чинності обмеження — відвідування об’єктів громадського харчування та інших закладів можливе лише за QR-кодом про проходження вакцинації від COVID-19.

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