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В оккупированном Мариуполе катастрофически не хватает врачей и медпрепаратов

В оккупированном Мариуполе катастрофически не хватает врачей и медпрепаратов

Киев • УНН

 • 741914 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Во временно оккупированном Мариуполе катастрофически не хватает врачей и медицинских препаратов. В больницах нет современного оборудования, ведь оно было либо уничтожено россиянами, либо вывезено. Об этом сообщает Мариупольский городской совет, передает УНН.

Детали

Отмечается, что люди не могут получить не только нормальную медицинскую помощь, но и жизненно необходимые лекарства. В частности, мариупольцы пишут об отсутствии инсулина. Жители вынуждены искать его у волонтеров.

Из-за того, что медиков не хватает, почти невозможно попасть на консультацию.

Цитата

“Также жители жалуются на невыплату больничных и средств беременным. По словам мариупольцев, в течение полугода они неоднократно обращались к оккупационным властям, но в ответ слышат только отговорки. Таким и является настоящий „русский мир“. Когда жизнь и здоровье людей не стоит ничего. Человеческий сервис вернется в Мариуполь вместе с украинским флагом!”, — говорится в сообщении.

Напомним

В оккупированном Мариуполе россияне могут готовить почву для мобилизации студентов.

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