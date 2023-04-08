В оккупированном Мариуполе катастрофически не хватает врачей и медпрепаратов

Детали

Отмечается, что люди не могут получить не только нормальную медицинскую помощь, но и жизненно необходимые лекарства. В частности, мариупольцы пишут об отсутствии инсулина. Жители вынуждены искать его у волонтеров.

Из-за того, что медиков не хватает, почти невозможно попасть на консультацию.

Цитата

“Также жители жалуются на невыплату больничных и средств беременным. По словам мариупольцев, в течение полугода они неоднократно обращались к оккупационным властям, но в ответ слышат только отговорки. Таким и является настоящий „русский мир“. Когда жизнь и здоровье людей не стоит ничего. Человеческий сервис вернется в Мариуполь вместе с украинским флагом!”, — говорится в сообщении.

Напомним

В оккупированном Мариуполе россияне могут готовить почву для мобилизации студентов.